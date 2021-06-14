疫情讓工作難尋？他隨手一查「3千職缺」空著　眾秒吐槽

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原PO也不禁疑惑「這已經不是說讀文組容易找不到工作還怎樣了，文組的工作機會也很多，不能再拿這個當藉口，疫情期間待業的可以好好充實自己，更需要為自己創造機會，好好把握每個職缺去面試看看。雖然跟理組相比是僧多粥少，但真的覺得只是有沒有能力跟想不想做而已」。
然而貼文曝光後卻被不少網友吐槽「說實在的，免洗工作受影響的很多，你提的那些公司，基本上都不太會考慮那些競爭力不夠的人，當個就業市場搶手的人，就會是永遠的贏家」、「你真的有在上面應徵過嗎？很多大公司職缺開著你投根本沒反應的」、「很多可以投，但人家不一定真的缺人，你是不是剛出社會？」「很多職缺都是掛著打廣告的啦，真的打去問就會跟你說已經徵到人了」、「疫情期間所有面試暫緩，你是收不到回覆的」、「找到了是找到了6個面試，拿了5個錄取通知，結果都跟我說因為疫情延後報到，找不找的到還是重點嗎」。（編輯：潘毅）
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