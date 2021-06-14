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疫情讓工作難尋？他隨手一查「3千職缺」空著　眾秒吐槽

▲台灣此次疫情來相當突然，各縣市也持續三級警戒中，不少人的求職計畫也受到巨大影響。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲台灣此次疫情來相當突然，各縣市也持續三級警戒中，不少人的求職計畫也受到巨大影響。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 17:29:05

台灣此次疫情來相當突然，各縣市也持續三級警戒中，不少人的求職計畫也受到巨大影響。就有網友實際查詢發現，隨便找就有3千筆職缺，更有不少都是大公司，但貼文立刻遭眾多網友回應吐槽。

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原PO在論壇Dcard上提到，「最近看到非常多人在抱怨因為疫情找不到工作，於是我打開網站，條件設定以文組相關職務搜尋人資、行政、總務、客服、業務等等的類別，條件設定一年以下工作經歷、學士以上薪資一個月三萬元以上，地區北北桃竹，結果超多不錯的職缺啊」，其中也不乏許多有名的大公司、學校機構等等，且職缺超過三千筆。

▲有網友發現最近看到非常多人在抱怨因為疫情找不到工作，但他一查卻發現有不少職缺空著。（圖／翻攝Dcard）
▲有網友發現最近看到非常多人在抱怨因為疫情找不到工作，但他一查卻發現有不少職缺空著。（圖／翻攝Dcard）
原PO也不禁疑惑「這已經不是說讀文組容易找不到工作還怎樣了，文組的工作機會也很多，不能再拿這個當藉口，疫情期間待業的可以好好充實自己，更需要為自己創造機會，好好把握每個職缺去面試看看。雖然跟理組相比是僧多粥少，但真的覺得只是有沒有能力跟想不想做而已」。

然而貼文曝光後卻被不少網友吐槽「說實在的，免洗工作受影響的很多，你提的那些公司，基本上都不太會考慮那些競爭力不夠的人，當個就業市場搶手的人，就會是永遠的贏家」、「你真的有在上面應徵過嗎？很多大公司職缺開著你投根本沒反應的」、「很多可以投，但人家不一定真的缺人，你是不是剛出社會？」「很多職缺都是掛著打廣告的啦，真的打去問就會跟你說已經徵到人了」、「疫情期間所有面試暫緩，你是收不到回覆的」、「找到了是找到了6個面試，拿了5個錄取通知，結果都跟我說因為疫情延後報到，找不找的到還是重點嗎」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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