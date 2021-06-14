COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

開冷氣不涼「電費能換好幾台」！他急買變頻　行家全勸退

▲有網友透指出家中冷氣每次開都不涼，電費更是貴到能讓他換好幾台冷氣，因此急著買新的變頻冷氣，卻引來許多行家勸退。（示意圖／取自pakutaso ）
▲有網友透指出家中冷氣每次開都不涼，電費更是貴到能讓他換好幾台冷氣，因此急著買新的變頻冷氣，卻引來許多行家勸退。（示意圖／取自pakutaso ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 17:29:05

炎炎夏日到來，不少人早已打開冷氣涼爽一番，但享受完後民眾反而擔憂電費隨之暴漲，因而讓荷包不堪負荷，針對如何節能省電，一直都是網路上熱議的話題。對此，就有網友透露，家中冷氣每次開都不涼，電費更是貴到能讓他換好幾台冷氣，讓他急著換新的變頻冷氣，因而好奇詢問大家有什麼推薦的品牌？不過，當他條件曝光後，反而引來許多人勸退。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT上發文，無奈表示「天氣慢慢變熱～又快要到我最害怕的季節夏天，就是繳電費繳到我每個用錢都不夠用...」。他透露家中12坪，格局上有西曬問題，且又是挑高4米2的房子，每次開冷氣家中也完全不會涼，因此他曾詢問過冷氣師傅，對方解釋「冷空氣在上面下不來，熱空氣在下面空氣沒有對流才會這樣」。

他無奈坦言，就算開電風扇想讓空氣流通，讓冷空氣可以下來，「但是冷空氣就是不理我，但是不開冷氣更熱，開冷氣雖然不夠涼，但也比室外涼爽，我每個月繳的電費都可以換好幾台冷氣了！」近期他也考慮趁夏天來前，趁手頭比較寬裕時更換心儀的變頻冷氣品牌，預算大約3-4萬，因此發文尋求大家建議。

▲冷氣怎麼吹都不涼？專家揭8項檢查SOP。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲網友抱怨家中電費可以讓他換好幾台冷氣了。（示意圖／翻攝PhotoAC）
問題曝光後，反而引來許多行家勸退，認為網友設定的預算過低，直言「你的預算買變頻又貴又不冷，才是浪費」、「我家高四米三西曬，你的預算真的不夠」、「我住過一個民宿，一個房間是四米二的，真的就是下層涼而已，物理限制很難突破，除非你裝超大台的冷氣，再怎麼變頻還是耗電」、「12坪4萬，不但不涼還瘋狂滿載運轉耗電」、「機器略小全速跑都吹不涼，表示熱源超多，也不用幻想換機器之後電費大降，因為換變頻沒辦法進低頻運轉一樣是很耗電」。

除了建議原PO要增加預算，不少人還解釋要根據挑高、西曬、坪數等問題，去挑選適合的冷氣噸數，「應該是噸數不夠吧，挑高+西曬要買大很多，網路有公式參考」、「原PO不止西曬還挑高！再加一級！用到8.5KW甚至9KW都正常！想要省電，就是要買正確大小的冷氣，讓冷氣運轉降溫後，進入低頻模式維持，冷氣買不夠大，耗電量會是足夠大冷氣的4倍以上」。

至於冷氣噸數到底該怎麼計算？台電曾於臉書粉專《電力粉絲團》上分享簡單算法，表示依照室內的坪數乘以0.15，就是冷氣的噸數，也就是說如果客廳坪數是10坪，就挑選10乘以0.15=1.5噸的冷氣。若是複合型空間、房間西曬或窗戶比較大面的房子，則要再選擇大一點的噸數，冷氣才不會不涼或太累提早故障。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.24%13.76%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.97%83.03%
2021-06-11-2021-06-15
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀