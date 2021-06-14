開冷氣不涼「電費能換好幾台」！他急買變頻　行家全勸退

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他無奈坦言，就算開電風扇想讓空氣流通，讓冷空氣可以下來，「但是冷空氣就是不理我，但是不開冷氣更熱，開冷氣雖然不夠涼，但也比室外涼爽，我每個月繳的電費都可以換好幾台冷氣了！」近期他也考慮趁夏天來前，趁手頭比較寬裕時更換心儀的變頻冷氣品牌，預算大約3-4萬，因此發文尋求大家建議。
問題曝光後，反而引來許多行家勸退，認為網友設定的預算過低，直言「你的預算買變頻又貴又不冷，才是浪費」、「我家高四米三西曬，你的預算真的不夠」、「我住過一個民宿，一個房間是四米二的，真的就是下層涼而已，物理限制很難突破，除非你裝超大台的冷氣，再怎麼變頻還是耗電」、「12坪4萬，不但不涼還瘋狂滿載運轉耗電」、「機器略小全速跑都吹不涼，表示熱源超多，也不用幻想換機器之後電費大降，因為換變頻沒辦法進低頻運轉一樣是很耗電」。
除了建議原PO要增加預算，不少人還解釋要根據挑高、西曬、坪數等問題，去挑選適合的冷氣噸數，「應該是噸數不夠吧，挑高+西曬要買大很多，網路有公式參考」、「原PO不止西曬還挑高！再加一級！用到8.5KW甚至9KW都正常！想要省電，就是要買正確大小的冷氣，讓冷氣運轉降溫後，進入低頻模式維持，冷氣買不夠大，耗電量會是足夠大冷氣的4倍以上」。
至於冷氣噸數到底該怎麼計算？台電曾於臉書粉專《電力粉絲團》上分享簡單算法，表示依照室內的坪數乘以0.15，就是冷氣的噸數，也就是說如果客廳坪數是10坪，就挑選10乘以0.15=1.5噸的冷氣。若是複合型空間、房間西曬或窗戶比較大面的房子，則要再選擇大一點的噸數，冷氣才不會不涼或太累提早故障。（編輯：陳雅雲）