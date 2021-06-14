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配合疫情減少移動端節不返鄉　金門機場空蕩蕩

▲端午連假今天結束，金門航空站統計3天來每天各只有3個班次。圖為金門機場班機於機坪待命。（中央社檔案照）
▲端午連假今天結束，金門航空站統計3天來每天各只有3個班次。圖為金門機場班機於機坪待命。（中央社檔案照）

中央社

2021-06-14 19:43:49

（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）端午連假今天結束，金門航空站統計3天來每天各只有3個班次，總計台灣金門雙向疏運800多人，與去年端午單日單向2500人載客量相比真是天差地別。

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新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心大聲疾呼民眾宅在家裡，不要移動；對金門而言，每年三節是旅台子弟返鄉團聚的大好時機，今年因為疫情，避免群聚和移動帶給病毒可乘之機，大家都忍著思鄉之情，留在台灣。縣長楊鎮浯也早早籲請民眾，暫停返鄉、出遊，一起宅在家，共同抗疫。

金門航空站主任洪念慈指出，5月25日以後，台金班機減少到每天只有3-4班次，每天機場空蕩蕩，機場賣店叫苦連天。6月12日端午連假第一天，到站旅客127人、離站161人；13日到站載客109人、離站載客120人；今天收假日，與前兩天一樣，都是各3班次，來回分別載客179人、132人。總計3天雙向載客1000人都不到，只有828人。

但以去年端午節台金管制航線期間最後一天6月29日來看，到站26架次，載客2601人，離站26架次，送走2489名旅客。今年的數字簡直就是「慘不忍睹」。在金門航空站人員印象中，即便2003年SARS期間，台金空運也沒這麼慘淡。不過，洪念慈說，疫情當前，民眾減少搭機有助控制疫情，感謝民眾配合。

為了將病毒阻絕於境外，金門縣政府自5月26日起在航空站走廊設置快篩站，中央也於6月2日在台灣往離島的機場港口安排採檢。中央與地方聯手抗疫。

金門航空站1994年3月1日成立，現有金門－台北、金門－台中、金門－高雄、金門－嘉義及金門－台南、金門－馬公6條航線，每年平均服務客約170餘萬人次，對金門地區觀光事業發展及交通運輸貢獻良多。但航空站指出，這兩年因疫情影響，台金航線受到重創，期盼疫情早日紓解，讓大家生活回復正常。（編輯：方沛清）1100614

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