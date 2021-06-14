配合疫情減少移動端節不返鄉　金門機場空蕩蕩

我是廣告 請繼續往下閱讀
金門航空站主任洪念慈指出，5月25日以後，台金班機減少到每天只有3-4班次，每天機場空蕩蕩，機場賣店叫苦連天。6月12日端午連假第一天，到站旅客127人、離站161人；13日到站載客109人、離站載客120人；今天收假日，與前兩天一樣，都是各3班次，來回分別載客179人、132人。總計3天雙向載客1000人都不到，只有828人。
但以去年端午節台金管制航線期間最後一天6月29日來看，到站26架次，載客2601人，離站26架次，送走2489名旅客。今年的數字簡直就是「慘不忍睹」。在金門航空站人員印象中，即便2003年SARS期間，台金空運也沒這麼慘淡。不過，洪念慈說，疫情當前，民眾減少搭機有助控制疫情，感謝民眾配合。
為了將病毒阻絕於境外，金門縣政府自5月26日起在航空站走廊設置快篩站，中央也於6月2日在台灣往離島的機場港口安排採檢。中央與地方聯手抗疫。
金門航空站1994年3月1日成立，現有金門－台北、金門－台中、金門－高雄、金門－嘉義及金門－台南、金門－馬公6條航線，每年平均服務客約170餘萬人次，對金門地區觀光事業發展及交通運輸貢獻良多。但航空站指出，這兩年因疫情影響，台金航線受到重創，期盼疫情早日紓解，讓大家生活回復正常。（編輯：方沛清）1100614