台南確診再＋0 黃偉哲憂端午「新傳播鏈期」籲防疫勿鬆懈

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局長許以霖表示，端午守護台南專案自6月11日至今日上午共篩檢686人，6月12日快篩結果呈現陽性1人，經PCR核酸檢測後為陰性。
針對警專生施打疫苗部分，警察局長方仰寧說明，因中央指示警政署所屬機關學校人員皆納為警察人員來施打，考量警專學生將在暑假依課程規劃，到各派出所見習各項警察勤務工作，也算是第一線的執勤人員，有接觸感染風險之虞，故納入6月13日之施打名冊。
日前因苗栗縣電子廠發生移工群聚感染，黃偉哲指示對轄內所有移工宿舍加強稽查及防疫宣導，黃偉哲說，前幾波的大型或比較明顯的傳染鏈都是在居住密集的宿舍裡面，移工宿舍也是其中一環，市府團隊對於移工宿舍的防疫措施展開全面的查察，若未符合規定且未能改善之單位，市府將會開罰，感謝市府同仁辛勞，也謝謝事業單位配合，提醒事業單位要持續配合落實防疫相關規定，一同為全民健康把關。
勞工局長王鑫基表示，台南市轄內移工人數為61,868人，其中產業移工共45,666人、社福移工16,202人，勞工局原預定於6月25日全數查察完竣，預計提前於6月18日完成，目前累計查察384家，將持續積極輔導，目標下周將全數查察完竣。為降低移工自行外出採買的需求，雇主應建置代買制度；且應建置1人1室的隔離空間，空間無法增設者，市府將協助媒合至防疫旅館。目前事業單位皆符合每人住宿面積3.6平方公尺的規範，勞動部後續擬訂定「每房居住人數」上限之規定，將據此持續督促、輔導事業單位落實降載。
另外，為利雇主向移工宣導相關防疫資訊，勞工局持續因應疫情的變化翻譯、編製多國語言防疫宣導資訊，此次也印製了避免群聚、避免不必要移動等多國語言海報於查察時一併提供給雇主，也持續於line等網絡加強宣導，勞工局網站亦建置多國語言防疫宣導專區，供雇主、仲介、民眾下載運用，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），勞工局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。
新聞來源為Newtalk 新頭殼