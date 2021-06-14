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端午連假收假日　高公局：國道車流量較去年同期大減6成

▲端午連假收假日，高公局表示國道整體交通大致正常，感謝國人減少非必要跨區移動。（圖／NOWnews資料照）
▲端午連假收假日，高公局表示國道整體交通大致正常，感謝國人減少非必要跨區移動。（圖／NOWnews資料照）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-14 17:51:15

今（14）日是端午節，也是端午連假的收假日，因應國內本土疫情持續延燒，各界呼籲減少人流移動，非必要不要返鄉群聚，交通部高公局稍早指出，本次連假國道配合防疫政策，截至下午5時，國道全線交通量為30百萬車公里，相較去年端午節同期已減少61%。

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高公局傍晚17時發布最新國道現況資訊，指出今日國道整體交通大致正常，感謝國人配合本次連假相關防疫政策，減少非必要跨區移動，並防疫在家。截至下午5時，國道全線交通量為30百萬車公里，相較去年端午節同期已減少61%，相當於減少47百萬車公里。

高公局表示，本次假期即將結束，高公局仍再次呼籲民眾減少非必要跨區移動，並將國道優先留給民生物流及大客車使用，同時也務必積極做好防疫措施。

根據高公局數據顯示，今年端午連假，首日國道全線交通量為37.2百萬車公里，較去年端午節連假第1日同時段減少58.3%；第2日國道全日交通量為43.3百萬車公里，相較去年端午節同期減少63%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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