三級警戒滿月近期有望解封？柯文哲：同島一命沒那麼簡單

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，而在一個月前雙北地區是首波確診案例數爆發的區域，而三級警戒至今已經滿一個月，外界也好奇近期是否有望解除警戒？對此台北市長柯文哲坦言，由於台灣交通方便，真的是同島一命，要降也是全台灣一起降，恐怕沒那麼簡單。





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新冠肺炎確診數上個月於北市萬華區呈現爆炸性成長，原因是出在於阿公店群聚感染，導致多人確診新冠肺炎。累計至今萬華區已經有超過1600例確診案例，佔了全台北市確診案例將近四成。而隨著三級警戒至今將滿一個月，北市的確診數以及篩檢陽性率都逐步下降，似乎也看到了解除三級警戒的曙光。





不過對此柯文哲態度仍舊相當保留，認為台灣因為高鐵及高速公路的交通相當發達，真的就是「同島一命」，所以解除三級警戒並非只是台北市的問題，要降的話恐怕要全台灣一起降，並沒有想像中容易。柯文哲強調，以前對於三級警戒的規則是連續數日確診數破百，若要解除封鎖，規則也可以倒過來看：若連續幾日確診數未破百，按照科學標準去處理即可。



