減少失球！對澳洲進球增信心　中華男足力拚最後一戰

中華男足前往科威特出征2022卡達世界盃資格賽，最終戰將於台灣時間16日凌晨3點對決科威特，前次中華隊作客以0:9落敗，是本屆至今最慘之役，再度交手，總教練王家中今(14)日表示，希望能保持對澳洲進球的信心，拚戰到最後一秒。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-06-14 19:21:32
前一次交手中華隊遠征科威特慘敗，原定在台舉行的主場之戰，因新冠肺炎疫情，B組剩餘的賽事皆改至科威特採「泡泡模式」舉行。中華隊首戰以0:2不敵尼泊爾，次戰打出驚奇以1:5敗給分組最強澳洲。
今日賽前記者會，王家中提到對戰澳洲一役後，可以看得出來目前中華隊展現的鬥志，年輕的選手們拚戰到最後一秒鐘的精神，面對科威特，他會鼓勵選手繼續保持前一場的信心，也思考著如何讓多一點年輕的選手能夠上場奮戰，汲取國際賽的經驗，這對未來中華隊的發展會更有幫助。
目前排名小組第三的地主科威特總教練Thamer AlEnezi表示，有注意到中華隊面對澳洲的表現，面對中華隊並不簡單，但他們進行最好的準備工作來迎戰最後一場比賽，希望明天的比賽能有好結果。
中華隊7戰全敗，幾乎已篤定於B組墊底，但接下來的亞洲盃資格附加賽希望有拚兩輪出線的機會，跨組比戰績至少要贏A組的關島，寄望最後一戰能減少失球，目前中華隊淨勝球為-29，關島-30。