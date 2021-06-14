私打疫苗惹眾怒！逾六成民眾無法接受享特權、籲公布名單

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由於事關防疫，讓不少民眾相當不滿，根據調查結果，有超過六成（62.15%）的民眾認為，不該打的人打了疫苗，就等同於少了一個該打的人能受疫苗保護，但也有超過3成（35.49%）的民眾覺得，本土疫情嚴峻，現階段怕死是人之常情，若有得打就會想打。
進一步來看，若是今天有機會可以搶先「私打疫苗」，將近七成（66.09%）民眾並不會接受，依舊認為有需要的人才應該優先接種疫苗，但也有30.58%民眾會接受。
在私打疫苗風波爆發後，不少政商名流、權貴陸續承認自己有搶先施打，對此，約有62.33%的民眾要求政府應該公布名單，讓大眾看看到底是誰在耍特權，少部分約31.49%民眾覺得不應該公布施打名單，因為問題是出在讓他們打的人；因此，有過半數（52.26%）民眾認為，這些搶先施打的應該要受到一定程度的裁罰，既然打了疫苗要當志工，那就去專責病房幫忙，另外39.34%民眾則認為，國家有法律，一切就依法行政來處置。
疫苗供不應求，才讓爭議層出不窮，超過七成（71.22%）的民眾對目前政府在疫苗的採購與施打的速度上不滿意，僅有20.18%滿意，另外有1.31%民眾稱已經或是即將到海外打疫苗。
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