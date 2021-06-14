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私打疫苗惹眾怒！逾六成民眾無法接受享特權、籲公布名單

▲針對台北市好心肝診所私打疫苗風波，逾六成民眾不能接受。圖為台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供，記者葉政勳攝）
▲針對台北市好心肝診所私打疫苗風波，逾六成民眾不能接受。圖為台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供，記者葉政勳攝）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-14 19:25:34｜2021-06-14 19:48:32

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於6月11日到6月13日，針對國內有不少縣市傳出有透過特權私打疫苗事件進行民意調查，吸引6254人次參與，有超過六成的民眾都不能接受未在指定類別的人先打了疫苗，也認為政府應該要公布這些搶先施打的名單。但對於目前政府採購疫苗與施打的速度，七成民眾都覺得不滿意。

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本土疫情持續延燒，國內疫苗供應仍然不足，中央流行疫情指揮中心目前僅開放前四類能施打疫苗，但日前台北市好心肝診所遭爆料開放給不具施打民眾施打新冠疫苗，引發社會熱議，同時間也陸續傳出新竹市、雲林縣、嘉義市等地，都有發生私打疫苗、特權疫苗等事件。

由於事關防疫，讓不少民眾相當不滿，根據調查結果，有超過六成（62.15%）的民眾認為，不該打的人打了疫苗，就等同於少了一個該打的人能受疫苗保護，但也有超過3成（35.49%）的民眾覺得，本土疫情嚴峻，現階段怕死是人之常情，若有得打就會想打。

進一步來看，若是今天有機會可以搶先「私打疫苗」，將近七成（66.09%）民眾並不會接受，依舊認為有需要的人才應該優先接種疫苗，但也有30.58%民眾會接受。

在私打疫苗風波爆發後，不少政商名流、權貴陸續承認自己有搶先施打，對此，約有62.33%的民眾要求政府應該公布名單，讓大眾看看到底是誰在耍特權，少部分約31.49%民眾覺得不應該公布施打名單，因為問題是出在讓他們打的人；因此，有過半數（52.26%）民眾認為，這些搶先施打的應該要受到一定程度的裁罰，既然打了疫苗要當志工，那就去專責病房幫忙，另外39.34%民眾則認為，國家有法律，一切就依法行政來處置。

疫苗供不應求，才讓爭議層出不窮，超過七成（71.22%）的民眾對目前政府在疫苗的採購與施打的速度上不滿意，僅有20.18%滿意，另外有1.31%民眾稱已經或是即將到海外打疫苗。

▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.28%13.72%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
22.72%77.28%
2021-06-11-2021-06-15
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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