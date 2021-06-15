NOW早報／沒出門也要洗頭！皮膚醫傳授「返家消毒8流程」

頭髮恐沾染病毒！醫曝「返家消毒8流程」：沒出門也要洗





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台灣新冠疫情嚴峻，民眾紛紛改變生活習慣，許多人甚至直接不出門，一切以網購為主。然而，若是外出，頭髮、皮膚上不免會接觸到各種病毒，對此，皮膚科醫師張佳穎就在臉書傳授「返家消毒8流程」，包括：1.門外放一小瓶消毒酒精，摸門把前先消毒手和門把，再拿鑰匙開門。2.無線手持抗菌機消毒全身和包包。3.用酒精消毒手機。4.口罩丟棄。5.肥皂洗手。6.換下外出衣物。7.洗頭：建議使用溫和洗髮清，泡沫至少停留20秒。可用潤髮產品，但少用造型品以免沾染灰塵。8.洗完澡，才放心和家人接觸，坐在沙發。她並提醒大家切莫掉以輕心，「沒出門還是要洗頭！」

▲皮膚科醫師張佳穎在臉書表示，病菌有可能透過飛沫或接觸而停留在頭髮上，她並傳授「返家消毒8流程」，提醒大家「沒出門還是要洗頭！」（圖／翻攝自張佳穎臉書）

今日天氣／中南部不定時降雨！天氣悶熱 留意山區熱對流





今（15）天西南風影響，帶來的水氣使得中南部地區有些不定時降雨，並非一整天大雨不停，但水氣一波波，天氣偶爾有些不穩定，有時晴時雨的感覺，南部地區有短暫陣雨或雷雨，中部地區也有局部降雨；沒下雨時，天氣暖熱，各地高溫33至35度，雲多有下雨時，溫度會稍低個1、2度，雙北盆地區域、南投及花東縱谷地帶高溫有機會來到36度以上，臺東有焚風發生的機率，戶外活動及工作請多補充水分。





共同敵人是病毒！黃珊珊：故意陷民眾慌亂與恐懼必遭天譴





新冠肺炎疫情在全台灣持續延燒，不過台北市與中央防疫指揮中心，近日來卻因為疫苗配發議題，持續相互槓上。台北市長柯文哲先是直指高雄市提前得知疫苗配發數量，根本就是政治上的內線交易；而防疫指揮官陳時中則表示，疫苗配發相關事項一切公開透明。雙方大打口水戰，而北市副市長黃珊珊也加入戰局，昨（14）日上午也在

臉書

PO文說道，中央與地方共同的地人是疫苗，「任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！」

▲台北市副市長黃珊珊14日在臉書上批評中央，共同的敵人是病毒，如果有心人刻意私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！（圖／台北市政府提供）

籲政院紓困排富發現金 陳瑩：不要繼續關在辦公室想政策





行政院推出的「紓困4.0」陸續上路，但比起中小企業和老闆們來說，受薪階級的補助項目相對少很多，這也讓朝野立委紛紛呼籲行政院普發現金。民進黨立委陳瑩昨（14）日再次重申，紓困政策不是不好，但獻策者把既有制度想得太完美、把實際情況想得太單純；員工無力對抗老闆，補助企業可能到不了員工身上，若繼續既有的紓困模式，只會引發更多不滿，希望獻策者不要再繼續緣木求魚、關在辦公室想政策，盡快將事業單位勞工納入個人補助才是正道。

▲民進黨立委陳瑩14日再次呼籲行政院紓困「排富發現金」。（圖／NOWnews資料照）

韓藥廠「賽特瑞恩」新冠抗體療法 公布三期數據安全有效





韓國藥廠「賽特瑞恩」（Celltrion）昨（14）日公布實驗新冠肺炎（COVID-19）抗體療法的第三期臨床試驗數據，表示該療法安全有效，且將治療期縮短了近5天，超過70%的重症患者症狀減緩。好消息也帶動賽特瑞恩在14日上午漲5.6%，相較大盤下跌3%。而根據《路透社》報導，韓國藥廠賽特瑞恩發布聲明，第三期試驗自1月以來，已在包括韓國、美國、西班牙、羅馬尼亞共13個國家試驗，收入共1315人。治療過程中70%的患者重度症狀減緩，包含潛在高風險人群，同時療程縮短4.9天。

▲外媒報導，韓國藥廠賽特瑞恩研發的新冠肺炎（COVID-19）抗體療法今日公布三期數據。（圖／美聯社／達志影像）

沒打到特權疫苗 「好心肝志工」主播爆內幕





好心肝診所爆發「特權疫苗」風波，插隊施打的名單遍及媒體大亨、工商大老20人，新聞主播出身、現任《突發琪想》主持人的安幼琪，也是好心肝志工，卻沒有出現在這波名單之內，她13日發文透露，很多朋友問她：「妳不也是好心肝的志工嗎？名單裡沒有妳，妳也沒有去排隊？看到這個新聞，妳不會覺得很嘔嗎？」安幼琪說：「我一點都不嘔！因為當我做好心肝志工時，我們真的去了偏鄉，真的做了公益，而且做志工時，那種心靈的滿足，無與倫比的快樂，我得到了無價的寶藏，我不但不嘔，我感激有過這樣的機會。」

安幼琪分享自己的經驗，在好心肝診所裡，看到很多無私的志工、醫師，從他們身上看到了人性的光明面，安幼琪說：「雖然這是在疫苗事件之前，但我始終覺得這是兩件事，許金川醫師依舊是我這輩子最敬重也最敬愛的長輩之一，他絕對是個不分貧賤、視病如親的仁醫、菩薩，他曾經為社會的付出，我相信台灣社會至少有99%的人都遠遠不及。」（編輯：許苡晴）