抗疫神隊友！新冠第一戰神扛起全國11%重症 羅一鈞跪謝
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（13）日在記者會上公布專責病房和專責ICU病房（加護病房）收治人數趨勢圖，指出目前收治人數持續下降中。對此，羅一鈞今日晚間也在個人臉書上特別點名「新冠第一戰神」亞東台姐團隊，感謝該家醫院承擔全國11%的重症患者，也向多家在前線奮戰的醫院如慈濟、淡馬等致謝，感動表示「請收下我的膝蓋」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-14 22:10:29｜2021-06-14 22:21:02
羅一鈞今（14）日於個人臉書上發文，表示全國和雙北專責病房和專責ICU收治人數都緩降，單日新增死亡數也降到1字頭，十分感謝全國急重症和病房醫護人員這一個月來的辛勞。
羅一鈞指出，特別要跪謝「新冠第一戰神亞東台姐團隊」，他解釋該家醫院承擔了全國11%的ICU重症收治數，「曾為亞東ICU R2/R3的我，深知這團隊『能者多勞』開出58床專責ICU，遠超過衛福部對各大醫院加開20床專責ICU的要求，肩上扛起的使命和背後的艱辛」。
羅一鈞強調，除了住院和重症，亞東也接下了新北市位於板橋、三重共兩家加強版檢疫所，以及篩檢、疫苗等服務，「今天新北疫情能反轉，真的要感謝亞東、雙和、慈濟、淡馬等醫院的前線奮戰！」最後也以hashtag標註「請收下我的膝蓋」。（編輯：陳雅雲）
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