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雷雨挹注中南部水庫　3指標評估二期稻作供灌

▲雷雨挹注中南部水庫近2000萬噸，3指標評估二期稻作供灌。（圖／翻攝《桃園智慧旅遊雲Taoyuan Travel》）
▲雷雨挹注中南部水庫近2000萬噸，3指標評估二期稻作供灌。（圖／翻攝《桃園智慧旅遊雲Taoyuan Travel》）

中央社

2021-06-14 22:08:40

（中央社記者曾智怡台北14日電）週末午後雷陣雨讓中南部水庫合計進帳近2000萬噸。水利署今天表示，二期稻作能否如期供灌，將透過水庫存量、降雨預報、農民權益等3指標進行綜合評估。

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本週水利署應變小組將與農田水利署召開會議，討論二期稻作供灌及各縣市水情燈號狀況。目前「減量供水」橙燈區為桃園、新北林口、新竹、苗栗、台中、北彰化、嘉義、台南；南彰化和雲林為「水情提醒」綠燈，其他地區水情正常。

水利署副署長王藝峰今天表示，整體而言，水情已較先前樂觀許多，例如桃竹嘉南等水情橙燈地區，大型用水戶節水率已降至7%，一般用戶也僅需實施夜間減壓，研判對民眾日常用水並無太大影響，但仍呼籲大型用戶節約用水。

針對二期稻作灌溉可能，王藝峰指出，有幾項評估指標，除了要檢視各水庫存量，也需持續關注未來降雨預報，加上去年部分地區的二期稻作已是休耕狀態；因此，更需顧慮農民權益，交叉進行最合宜的評估。

水利署資料顯示，週末兩天水庫共計進帳近2000萬噸。12日整體雨量替中南部水庫帶來595萬噸進帳，其中，鯉魚潭水庫降雨達38毫米、相當於150萬噸用水；南化水庫降雨4.9毫米，相當於200萬噸用水。

13日降雨共計帶來1320萬噸降雨效益，曾文和烏山頭水庫合計雨量25.8毫米最多，預計進帳500萬噸；南化水庫18.5毫米，進帳740萬噸；日月潭水庫15.5毫米，與霧社水庫合計進帳40萬噸水量；湖山水庫20.5毫米，預計將有40萬噸降雨效益，蓄水率更一舉突破7成大關。

水利署補充，因南化水庫有2處雨量站故障，總降雨量應有低估。

根據水利署網站，南部水情好轉，以供給灌溉用水為主的曾文水庫蓄水率突破2成，有效蓄水量逾1億噸；仁義潭水庫蓄水率65.5%，有效蓄水量1655萬噸；南化水庫蓄水率高達71.8%，有效蓄水量6534萬噸。

中部水庫存量回升不少，實施供5停2分區供水長達兩個月的苗栗、台中與北彰化，6日已解除嚴格限水措施；受惠梅雨與雷陣雨，德基、鯉魚潭等主要水庫蓄水率皆顯著成長，目前各為20.4%和36%。

至於北部水庫，目前石門水庫蓄水率已近5成，翡翠水庫蓄水率更高達86.5%，寶二水庫存量也突破6成，永和山水庫蓄水率26.5%。（編輯：趙蔚蘭）1100614

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