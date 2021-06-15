北約目光移到中國　難掩歐美分歧

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最近北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）受訪時，不稱中國為「敵人」或「對手」，也強調無意與中國重啟冷戰，但他以中國在非洲、西巴爾幹地區、北極活躍、在歐洲大舉投資基礎建設、與俄國進行聯合軍演為由，多次警告中國「離北約愈來愈近」。
基本上，北約成員國對公海自由航行和日本等亞太國家受中國威脅有共識，加拿大、法國、英國、德國已派遣、或即將派遣軍艦到亞洲巡弋，逐漸將目光移到亞太地區。
不過，拜登亟欲聯合北約盟國對抗中國的算盤，無法掩飾歐美對中國崛起的態度存在的基本分歧。
首先，美國欲鞏固全球的領導地位，視中國崛起為威脅。相較之下，歐洲與中國沒有直接的地緣政治衝突，例如與中國經貿關係密切的德國比較把中國視為貿易夥伴，而非威脅歐洲安全的對手。
其次，對歐洲、尤其波蘭、立陶宛等中東歐國家來說，俄國才是最大的威脅。史托騰柏格直言，冷戰結束以來，北約與俄國的關係從來沒有像現在一樣這麼糟。
北約有30個成員國，各國都有盤算，也讓北約很難形成一致的中國政策，其中匈牙利和法國是最鮮明的例子。
匈牙利在總理奧班（Viktor Orbán）的主政下，不僅民主和新聞自由大幅倒退，也是歐洲與中國最友好的國家。每當歐盟打算譴責中國人權，匈牙利就出面阻撓，公認是中國在歐洲的「特洛伊木馬」。
法國傳統上拒當美國的附庸，退出北約40多年，直到2009年才重返北約。2019年，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）重話批評北約「腦死」，為這個慶祝成立70週年的軍事同盟蒙上陰影。
馬克宏直到最近還批評北約戰略不明，認為俄羅斯才是北約的優先事項，但中國不是，「或許我的地圖有問題，不過對我來說，中國在地理上不是大西洋的一部分」。（編輯：張佑之）1100614