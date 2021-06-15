北約盟國協防台灣？德媒：明年可能有答案

北大西洋公約組織(North Atlantic Treaty Organization，簡稱NATO、北約)14日召開峰會，聚焦中國挑戰等議題，不過雖然七大工業國集團(G7)峰會時，曾明確提到印太地區自由開放與台灣海峽兩岸和平和穩定的重要性，但北約內部針對台灣議題尚無明確共識，有德國媒體聲稱，可能要到明年才有答案。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-15 06:48:49｜2021-06-15 06:50:13
德國《世界報》(Die Welt)報導，對於若中國武力犯台，成員國是否該協助美軍防衛台灣一事，北約內部有不同的聲音，預計要到2022年峰會，通過新的「戰略概念」(Strategic Concept)才會有答案。
不過，有鑑於中國戰機近期頻頻擾台，並在南海擴張軍力，也讓北約不少成員國感到憂心，不只法國、加拿大曾派遣軍艦航經台灣海峽，德國也將於下半年派艦到亞太巡弋。
北約組織領袖峰會14日也發布聯合公報，內容多次提到中國一詞，指中國構成「系統性挑戰」，顯示將更強化應對中國的潛在武力威脅。
北約組織於1949年由美國、英國及法國帶領成立，當時主要目的是因應蘇聯威脅，然而近年美中角力逐漸白熱化，北約成員國也開始面臨是否該選邊站的難題。