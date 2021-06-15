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老車裝「數位後視鏡」有用？過來人讚2優點：用過回不去

▲一名男網友就在PTT提問「車子裝數位後視鏡有用嗎？」釣出不少過來人曝光「2優點」，直呼用過真的就回不去！（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一名男網友就在PTT提問「車子裝數位後視鏡有用嗎？」釣出不少過來人曝光「2優點」，直呼用過真的就回不去！（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 07:08:19｜2021-06-15 07:08:56

不同車子的配備與功能都不盡相同，其中「後視鏡」是每款車子必備的，可以幫助駕駛看輕路況、後方有無來車。而近日有一名男網友就在PTT提問「車子裝數位後視鏡有用嗎？」釣出不少過來人曝光「2優點」，直呼用過真的就回不去！

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原PO在PTT八卦板發文表示，他的車是老車，後手搖窗、前電動窗，沒有原裝的車載系統，連倒車雷達顯影都沒有，因此他便想裝一個「數位後視鏡」，這樣一來，打到R檔的時候鏡面會顯示後鏡頭的視野，還可以用導航，感覺滿方便的，但他不知道效用如何，於是便詢問大家「買這個有用嗎？」

▲一名男網友就在PTT提問「車子裝數位後視鏡有用嗎？」釣出不少過來人曝光「2優點」，直呼用過真的就回不去！（圖／翻攝自PTT）
▲一名男網友就在PTT提問「車子裝數位後視鏡有用嗎？」釣出不少過來人曝光「2優點」，直呼用過真的就回不去！（圖／翻攝自PTT）
問題一出，許多過來人紛紛大讚好用，直指「老車加裝後鏡頭真的方便許多，而且也比較安全」、「數位後視鏡好用啊，整合前後行車紀錄器」、「一開始覺得怪怪的，習慣了之後就離不開了」、「有喔！非常好用, 可以看到後方左右兩側車道的車，死角比傳統後視鏡少，非常建議換」、「可以啦！車後死角一堆」、「建議不要導航，功能單純開車較不易分心，倒車跟變換車道超好用」、「用過之後真的就回不去，後面視野變開闊」、「倒車時真的好用，雖然不好判斷距離，但是可以看清楚後面的情況，有時候車廂堆多一點東西也不怕擋到視線」。

不過，也有網友留言「牽新車比較快」、「換台車比較實在」、「你這種老車不需要啦，整套下來就1/4台車了」、「很難用，會反光，平常開車真的很難用，倒車可能就還不錯」。（編輯：許苡晴）

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