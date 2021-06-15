你願意接種國產疫苗嗎？醫曝「4點事實」　網一看全樂意

本土疫情延燒，台灣面臨疫苗短缺問題，各界吵得不可開交，同時，國產疫苗的把關標準也備受爭議。而今（15）日凌晨，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學就在臉書曝光國產疫苗的「4點事實」，並詢問大家施打意願，結果多數網友都樂意接種。





我是廣告 請繼續往下閱讀

謝宗學貼出去（2020）年暑假疫情解封時，報復性旅遊帶孩子到台東看熱氣球展時拍的照片，他表示，自己突然有點懷念那段不能出國但可以盡情環遊台灣、體驗寶島風景的時光，因此，想做一個關於疫苗的調查。假設一個情境：「國外疫苗到貨的速度如同現在一樣緩慢，兩間國產疫苗第二期解盲和國內緊急授權（抗體效價大於 AZ 疫苗）都通過，7月1日有四千萬支現貨可以提供兩千萬人接種，間隔28天兩劑打完後，有望在8月底形成群體免疫，9月孩子可以正常上課、外出用餐、出門旅遊，你願意接種國產疫苗嗎？」





謝宗學也點出了國產疫苗的「4個事實」，包括：





1. 通過第二期臨床試驗和台灣自訂的緊急授權條件，疫苗只有血液抗體效價資料，證實中和抗體效價比AZ疫苗高，但缺少第三期臨床試驗真實世界的效度資料。





2. 第二期臨床試驗三千多人整體副作用較其他已上市疫苗少，而且沒有出現嚴重副作用。





3. 未來可能有一段時間得不到國際認證，若到某些國家需要補打國外疫苗。





4. 疫苗若有效，可以在最短的時間內達到群體免疫，回復正常生活，重症率降低，快速減少死傷；疫苗若無效，三級疫情警戒可能持續，未來可能需要再補打國外疫苗，一定的重症率和死亡率將繼續維持一段時間。





▲本土疫情延燒，台灣面臨疫苗短缺問題，國產疫苗的把關標準也備受爭議。（示意圖／取自pixabay）

他並詢問大家「若清楚瞭解四點事實，遇到上述假設情境時，你願意接種國產疫苗嗎？」同時請願意的網友「長按讚，選擇愛心」；不願意者 「長按讚，選擇憤怒」，結果多達1500多名網友按愛心，另有80人選擇憤怒表情，顯見大家都挺樂意接種國產疫苗。





網友也紛紛回應「如果一切是按你所說的假設與事實，答案是會的」、「100％願意，先讓醫護+防疫人員減輕部分壓力，讓醫院可以恢復70％以上的運作，因為不是只有這個病而已，讓大家恢復正常生活...」「客觀來說，再怎麼樣都是利大於弊，如果有機會輪到，我選擇先打了再說。」不過，也有人直言「就算現在施打四大廠的疫苗，嚴格來說也算是白老鼠，因為第三期也都還沒有做完。疫苗可以在一年內研發就開打，大概是史無前例。」「疫苗的『保護力』是關鍵，國產疫苗失在timing...沒有第三期的臨床實驗，在『沒有選項』下施打，這些被施打疫苗的國人仍是活在恐懼中，曝露在感染變種病毒的風險中...屆時，全台灣只是『因小失大』，付出更昂貴的代價。」（編輯：許苡晴）



