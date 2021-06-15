日參院全場挺台灣參與WHA！謝長廷揭露幕後運作

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日本參議院表達謝意，日本參議員更向謝長廷透露，花了很多時間和精神在協調，才讓法案無異議通過。

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▲日本參議院一致通過挺台灣參與WHA議案。（圖／翻攝自日本參議院）

× ▲日本參議院一致通過挺台灣參與WHA議案。（圖／翻攝自日本參議院）

謝長廷在臉書發文指出，該案的領銜議員以及協助推動的黨團執行幹部表示，為了讓提案無異議通過，花了很多時間和精神在協調、說服、溝通的工作，「除了拜託議員出席外，有時還要低頭懇求不同意見的議員不要杯葛。」

謝長廷說，自己在台灣當過立法委員，知道有壓力的提案，有的委員可能藉故不參加會議或中途藉口離席，所以台灣的政黨才發展出甲級動員等不出席罰款的制度。這次中國強硬反對，中間一定有不少壓力，但最後參議院的議員全體都挺腰起立的那個瞬間，作為台灣人都很感動，知道有很多人在幕後盡心盡力。

130家台灣企業與團體，集資在日媒《產經新聞》刊登2張全版的致謝廣告，感謝日本雪中送炭，

議員先生們也都客氣的回說台日遇到災難，互相支援，已成模式，不用客氣。