日參院全場挺台灣參與WHA！謝長廷揭露幕後運作

台灣連續五度未獲邀參與世界衛生大會（WHA），日本參議院提出議案要求各國同意台灣從明年起參與WHA，該議案在11日獲無異議通過﹔台灣駐日代表謝長廷14日特別前往日本參議院表達謝意，日本參議員更向謝長廷透露，花了很多時間和精神在協調，才讓法案無異議通過。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-15 11:02:49｜2021-06-15 11:04:54
謝長廷在臉書發文指出，該案的領銜議員以及協助推動的黨團執行幹部表示，為了讓提案無異議通過，花了很多時間和精神在協調、說服、溝通的工作，「除了拜託議員出席外，有時還要低頭懇求不同意見的議員不要杯葛。」
謝長廷說，自己在台灣當過立法委員，知道有壓力的提案，有的委員可能藉故不參加會議或中途藉口離席，所以台灣的政黨才發展出甲級動員等不出席罰款的制度。這次中國強硬反對，中間一定有不少壓力，但最後參議院的議員全體都挺腰起立的那個瞬間，作為台灣人都很感動，知道有很多人在幕後盡心盡力。
謝長廷也提及，日本無償贈與台灣124萬劑AZ疫苗，130家台灣企業與團體，集資在日媒《產經新聞》刊登2張全版的致謝廣告，感謝日本雪中送炭，議員先生們也都客氣的回說台日遇到災難，互相支援，已成模式，不用客氣。