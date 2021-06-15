賈永婕募救命神器遭疑違法！醫吐「無奈心聲」：社會有病

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蘇怡寧醫師目睹賈永婕的遭遇後，無奈表示「做太多會被人家嫌做太少也被人家嫌，今天看到這個例子就是，你不要認為做好事就不會被人家嫌，這個社會真的有病，而且病得不輕。你想說『天哪怎麼可能會這樣』，這世界上怎麼會有這麼不要臉的人會去檢舉，對就是會有你不用懷疑。在法律上，這個世界並不是黑白的，絕大部分都是灰階，尤其我們做醫療的最有感」。
蘇怡寧也提到，自己曾想過要找一個很大的空間，像得來速一樣，讓大家開車打完疫苗就離開，「但問了一下我們家法務這樣做是違反醫療法規的，所以我就閉嘴了，我們人微言輕，到時候萬一又被移送檢調我何苦自己找麻煩」。
蘇怡寧最後感慨，「明知道對的事情做起來都還要綁手綁腳的，但民主社會就是這樣，被檢視還是必要的，但過頭真的母湯。奉勸大家，強出頭很容易被婊，有人罩是幸福的，我還是必須向台灣這些仍然具有善念，願意勇敢站出來做事情的的可愛人們，再次深深一鞠躬。這就是善的力量，是台灣最美的力量，說過了，最困難的從來不是做事，是人心」。（編輯：潘毅）
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