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賈永婕募救命神器遭疑違法！醫吐「無奈心聲」：社會有病

▲賈永婕募捐高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院，曝光神隊友名單。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
▲賈永婕募捐高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院，曝光神隊友名單。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-15 11:24:38

藝人賈永婕日前募得7千多萬元，用來購買「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）援助前線，引起各界關注。但卻有人質疑賈永婕是否違反《公益勸募條例》，並進行檢舉。對此消息，婦產科醫師蘇怡寧也感慨大喊「你不要認為做好事就不會被人家嫌，這個社會真的有病」，並分享自身觀點。

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賈永婕日前募得342台HFNC，並送往前線供醫護人員使用，卻遭部分有心人檢舉。而對此指揮官陳時中也回應「私底下大家互相捐贈揪團，不會受公共勸募條例的限制」，但也提醒如果是「大型公開對外勸募」，就會受到公益勸募條例所規範，要獲中央報准才可行。

蘇怡寧醫師目睹賈永婕的遭遇後，無奈表示「做太多會被人家嫌做太少也被人家嫌，今天看到這個例子就是，你不要認為做好事就不會被人家嫌，這個社會真的有病，而且病得不輕。你想說『天哪怎麼可能會這樣』，這世界上怎麼會有這麼不要臉的人會去檢舉，對就是會有你不用懷疑。在法律上，這個世界並不是黑白的，絕大部分都是灰階，尤其我們做醫療的最有感」。

▲蘇怡寧醫師針對此次事件提出看法。（圖／翻攝臉書蘇怡寧醫師愛碎念）
▲蘇怡寧醫師針對此次事件提出看法。（圖／翻攝臉書蘇怡寧醫師愛碎念）
蘇怡寧也提到，自己曾想過要找一個很大的空間，像得來速一樣，讓大家開車打完疫苗就離開，「但問了一下我們家法務這樣做是違反醫療法規的，所以我就閉嘴了，我們人微言輕，到時候萬一又被移送檢調我何苦自己找麻煩」。

蘇怡寧最後感慨，「明知道對的事情做起來都還要綁手綁腳的，但民主社會就是這樣，被檢視還是必要的，但過頭真的母湯。奉勸大家，強出頭很容易被婊，有人罩是幸福的，我還是必須向台灣這些仍然具有善念，願意勇敢站出來做事情的的可愛人們，再次深深一鞠躬。這就是善的力量，是台灣最美的力量，說過了，最困難的從來不是做事，是人心」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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