停課兼職教師沒收入　高虹安提議非典型勞動者納紓困

我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安以公立國小課輔為例，國小課後照顧班教師的收入來源是320元一堂課，憑上課時數核實支領鐘點費，但自5月19日起學校全面停課後，這群兼職的老師便放無薪假至今，長時間沒有收入來源，而疫情延燒，復課日期仍有變數，沒有工作收入、沒有紓困補助的課輔老師們將面臨嚴重的生計問題，兼職教師不應成為制度設計下的重災戶。
在台中的國小擔任課後照顧兼職老師的梁姓陳情人以錄音檔說明，像他這樣的鐘點老師所遭遇到的困境，停課以來完全沒有收入也無法申請補助，生活都快過不下去了。
陳廷秀接著表示，由於目前課後照顧老師、兼職老師、以及特教班助教員不在正式學校編制內，領的是鐘點費，停課就沒有收入，又因投保在學校而非工會，導致無法符合「自營業者或無一定雇主勞工」生活補貼，但在學校期間有勞保所以不符合「因應疫情擴大急難紓困」。
高虹安表示，目前已在立法院審查的第三次追加預算案中，提案將代課或兼職教師等非編制之非典型勞動者納入紓困名單中，希望政府與教育部在進行紓困規劃時，能對教育工作者有更全面性的照顧，將兼職的課輔老師納入紓困名單中，讓國民教育的生力軍能夠維持元氣。她建議可比照社大講師的紓困方式，以疫情影響原定工作計畫損失酬勞達一定比例者來給予補助，如此一來，才能全面照顧到在教育第一線努力的每位教師。
高虹安呼籲，本週立法院將進行最後的研商，希望能不分政黨共同將紓困拼圖完整，協助所有教育工作者渡過疫情寒冬。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。