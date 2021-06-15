台灣人太樂觀？他曝越南「抗疫現況」：沒打疫苗別亂跑

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原PO哥哥也認為，就算解禁也先不要群聚，至少過了三週才安全，「解禁後一定還會再爆發」，別人亂跑但是自己不要亂跑，「我們確診沒人會可憐，但傳染給其他人，就是可憐」。在沒有疫苗前都是賭運氣，最好都待在家，寧可忍耐幾個月，也不要痛苦好幾年，對於台灣缺疫苗的處境，哥哥甚至直言「台灣這一次，是真的很爛，政策問題，可憐的還是老百姓」。
許多網友看完對話後也紛紛回應「覺得台灣人就是之前沒有疫情過度自信了」、「台灣大多人素質真的沒跟上，不能在同意更多了」、「講得很好，很多人以為很快解封好像病毒自己消失一樣」。
但是也有同樣在旅居越南的網友則反駁「身為在越的台商，我先來說明一下，有部份跟我這完全不同，我在南越某大省，越南沒有封城，可能是你哥被老闆限制不能出去。且沒說不能回台，可以回去啊，我2020就有回，再回越也是可以啊，只是費用比較高。疫苗這部份，目前是商會跟某大企業發起團購100萬劑，我們就是一起去登記，但還不確定何時會有。另外補充一下：越南也有通過了俄國衛星5號跟中國國藥，有機會也打的到喔！附上越南報紙給你看一下，你哥說的越南封城，就跟台灣3級類似。疫情期間更要團結抗疫，不是發這種分化的內容來造成社會動盪。望自重」。
截至6月13日，越南新冠肺炎的總確診數為10630例、59人死亡，越南本波疫情則從5月中旬開始升溫，更在當地發現「混合」的變種病毒，也引發專家關注。（編輯：潘毅）
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