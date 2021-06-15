今增8例死亡個案！50多歲女3採才陽性 確診5日即過世
中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增132例COVID-19本土確診病例，另有新增8例死亡。其中，今日新增1例死亡個案引起關心，該案為50多歲女性，在三次採檢後才出現陽性。指揮中心說明，該案本身有慢性病史，該病史也是死亡主因。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-15 15:35:54
指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，共計為男性3位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月2日，確診日介於5月17日至6月8日，死亡日介於6月6日至6月12日。
根據指揮中心資料，今日新增的死亡病例案號9029，為50多歲女性，有接觸其他確診者，5月19日有發燒症狀，曾於5月13、25日PCR檢驗為陰性，於5月27日PCR檢驗陽性，6月2日確診。
指揮中心發言人莊人祥說明，該案有慢性腎病第四期，也有高血壓、糖尿病等慢性病史，雖然年僅50多歲，但有慢性病比較嚴重；剛開始針對此個案有採檢2次，前2次都陰性，5月27日才檢驗出陽性；此案會不治，主要還是因為個案本身疾病問題。
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