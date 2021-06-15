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今增8例死亡個案！50多歲女3採才陽性　確診5日即過世

▲中央流行疫情指揮中心6月15日召開記者會，說明最新疫情及防疫作為（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心6月15日召開記者會，說明最新疫情及防疫作為（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-15 15:35:54

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增132例COVID-19本土確診病例，另有新增8例死亡。其中，今日新增1例死亡個案引起關心，該案為50多歲女性，在三次採檢後才出現陽性。指揮中心說明，該案本身有慢性病史，該病史也是死亡主因。

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指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，共計為男性3位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月2日，確診日介於5月17日至6月8日，死亡日介於6月6日至6月12日。

▲中央流行疫情指揮中心公布6月15日新增8死亡新冠肺炎確診個案表
▲中央流行疫情指揮中心公布6月15日新增8死亡新冠肺炎確診個案表 。（圖／指揮中心提供）
 

根據指揮中心資料，今日新增的死亡病例案號9029，為50多歲女性，有接觸其他確診者，5月19日有發燒症狀，曾於5月13、25日PCR檢驗為陰性，於5月27日PCR檢驗陽性，6月2日確診。

指揮中心發言人莊人祥說明，該案有慢性腎病第四期，也有高血壓、糖尿病等慢性病史，雖然年僅50多歲，但有慢性病比較嚴重；剛開始針對此個案有採檢2次，前2次都陰性，5月27日才檢驗出陽性；此案會不治，主要還是因為個案本身疾病問題。

▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，5月15日至6月15日累計確診達11955例。（圖／NOWnews資料照）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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