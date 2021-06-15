套房中「煮火鍋」味道散不掉？網抖出1關鍵：千萬要做到
在台灣吃火鍋是一大享受，而有不少火鍋店平價又美味，受到不少民眾喜愛，但近日卻因為疫情導致大部分民眾選擇「在家自己煮」，因此近日就有網友在網路上表示擔心「在套房中『煮火鍋』味道是不是會散不掉？」沒想到就有其他人抖出了一個關鍵，直言「千萬要做到」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 13:28:32
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「套房煮火鍋」文章表示，「請問租屋處沒有廚房的大家，有在屋內煮火鍋的經驗嗎？之前買了網路很紅的電煮鍋一直很想拿來煮火鍋試試看」，但原PO卻接著說「可是怕味道會附著在棉被地毯、甚至會附著在牆壁之類的...也很怕味道殘留在家中遲遲無法散去，是我太多慮還是真的會呢？想問問大家的經驗」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「配一台桌上型抽油煙機，這個原理是裡頭有裝濾網，加減有用」、「沒有常吃其實還好，開冷氣和空氣清淨機味道很快就散了」、「我套房大概7坪，煮過火鍋，雖然煮完大概幾個小時味道有點散不掉，但是我覺得不太會附著」、「火鍋我會一次煮熟吃，慢慢煮多少會有點味道，但只要不用加油的食物都還OK啦，有味道也不會太難聞，頂多一兩天就散去」。
而有過來人直呼「開窗戶」一定要做到，「我煮的時候都會開窗，通常吃完半小時到一小時就沒味道了」、「吃的時候要開窗戶，平常也要常開窗戶，不太有味道，我覺得窗戶要常開，有味道我就會開窗戶（落地窗），冷氣悶著味道更重」、「我煮飯的時候都會把窗戶或陽台門打開，然後用電風扇把油煙吹出去，房間就不會有味道了」、「開窗戶比較快比較方便，但我常常邊吃邊吹冷氣，透氣的時候免不了會浪費冷氣，窗戶開完本來房間香香的味道也都跟著不見」。（編輯：王柏文）