上班族腰痠背痛常見６大原因！醫教「直線坐姿」維持平衡最省力

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輝馥診所主治醫師許嘉麟指出，上班族常見６大不良姿勢問題，包括了躺坐椅在椅子上、盤腿、翹腳、駝背、聳肩、烏龜脖等姿勢坐姿，以及久坐、久站等長時間不動，或是彎腰搬東西等出力不當，這些情形都容易對身體造成不良影響。
許嘉麟醫師說明，像是躺坐椅在椅子上、盤腿、翹腳、駝背、聳肩、烏龜脖，這些都可能造成身體偏離中線，常見因肌力不足導致支撐力不夠所引起，亦可能是因為身有退化性關節炎、椎間盤突出、頸神經根壓迫，使得身體因避免疼痛而出現的代償行為，長期下來不僅容易使得周邊肌肉痠痛，若這些問題未妥善改善恐讓情況加劇，不可大意。
久坐、久站等長時間不動，使用的是同一組肌肉、關節在支撐，就容易使出現特定肌肉使用過度、關節缺乏擠壓無法代謝的問題，進而出現疼痛的問題。特別是身體歪斜時身體更是長時間處於使用單邊肌肉群的情況，更容易造成脊椎拉扯、歪斜、甚至肌肉失衡、出現脊椎側彎。而關節代謝仰賴活動擠壓，長期不動造成關節代謝變差，隨年紀增長，便容易出現關節退化等問題。
除了姿勢不良、身體長時間不動以外，工作時也常需要搬運物品，不論物品重量多重，若沒留意搬運姿勢，也容易傷害到腰部肌肉，最常見的就是直接彎腰搬運，其他如般過重的貨物、身體後傾等，不僅容易扭傷、閃到腰，長期下來對脊椎有非常不好的影響。
上班避免腰痠背痛 醫教「直線坐姿」最省力
針對前述６大問題，許嘉麟醫師建議，若長期有姿勢不良的情況、甚至是有腰酸背痛的情況出現，建議可先進行檢查，看是否為肌肉、肌腱、骨骼、關節等問題，進而無意間所形成的代償行為。
平常可留意坐姿，讓上半身頭、頸、肩、背與下半身的膝、踝成一直線，讓骨骼與肌肉可維持平衡，有利身體以最省力的方式進行日常工作。而適度的訓練肌肉，也有助讓身體肌肉能更輕易地撐起身體，並避免出現姿勢不良的情況。最重要的是，避免同一個姿勢維持過久，再舒適的姿勢也應每30分鐘就起身動一動或是更改姿勢，以促進血液循環及關節代謝。
搬運貨物時避免扭傷，應以蹲跪取物為第一原則，避免以彎腰的姿勢單靠腰部力量支撐，並應量力而為，能使用工具就多加善用，在轉身時也應腰腿同步，並注意避免身體後傾，特別是在置放處過高時，記得放置板凳等墊高物作取物。留意這些方法，有助大幅下降腰部扭傷的機會。