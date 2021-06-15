疫情升溫６件事不要做！重症醫：恐讓自己暴露風險當中

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胸腔內科/重症醫學黃軒醫師指出，雖然現在多數民眾都了解情勢緊張，出門一定要戴口罩，勤洗手做好消毒，並盡量避免外出，在家做好防疫，但還是有許多常見容易忽略之處需各位一同留心、互相提醒。
黃軒醫師建議，民眾雖不必過度恐慌，但可以在保有禮節、沒有惡意的前提下，自己設定一個情境，假設現在身旁的人、物品、場所都是有病毒存在可能的，自己會如何躲病毒？以此將個人防疫提升到最高，更有利保住健康。
疫情升溫之際，６大ＮＧ行為不要做！
搶購物資
隨疫情升溫，不少民眾深怕進入封城階段，沒有物資將無法生活。黃軒醫師表示，這樣的恐懼是能夠理解的，但其實即便進入封城，各處販售民生用品之處多數也還是會繼續營業、陸續補貨，也會在有限制的情況下讓民眾出門採買物資，並不用害怕斷糧，更不用搶購衛生紙。
反倒是搶購物資時，已是一個讓自己暴露於風險環境中的舉動，除了非常難掌握社交安全距離外，不論是商品、推車、冰箱門把、置物架等，也都是能夠藏匿病毒之處。若現場真有不知自己染疫的患者，恐怕得不償失。提醒民眾勿搶購物資，如需採購應盡量避免人潮，並攜帶酒精噴霧，採買期間避免碰觸眼口鼻，採買之後確實做好身體及物品的消毒，以避免自身出現防疫破口。
戴口罩露出鼻子
此舉在路上是非常常見的不良行為，黃軒醫師表示，口罩不是戴給別人檢查的，是為了保護自己和他人，武漢肺炎病毒可透過飛沫傳染傳播，鼻子就是其中一個傳染路徑，這樣的行為並不會有至少50%的防護力，而是等於完全沒戴。提醒民眾，不論是否到醫院，防疫期間都應記得一個觀念，將臉部完全緊密遮好。
未消毒碰臉、口罩
碰觸臉部是人類的慣性動作，黃軒醫師指出，澳洲就曾有研究，人在１小時內就會碰觸臉部達23次之多，這樣的行為若手上已有病毒，等於已將病毒送上臉部23次，拉口罩、調整口罩等動作也是同樣的道理。提醒民眾應盡量避免，如有需要也應先進行消毒，以自己手上已有病毒做情境假設。
初一十五買供品
初一十五對不少台灣民眾是非常重要的日子，要民眾待在家躲疫情沒問題，但拜拜是非做不可，一定得出門購買供品。這樣的行為也容易讓自己暴露在風險環境當中，各種供品、水果也都可能藏有病毒。特別是若每個初一十五都要拜拜的民眾都出門，那是否也可能出現群聚？
提醒民眾，人有宗教、信仰是很好的事情，鼓勵可多思考當下神明會希望自己怎麼做，相信在此時此刻神明絕對不會希望信徒外出增加風險，各種教會、廟會活動等也是同樣的道理。
小型聚會
雖然依政府規定，全國各大集會都有因應的規範，不少宗教活動也紛紛取消。不過相信還是會有不少民眾自己舉辦小型聚會、小型宗教集會等，特別是學校開始停課之時。黃軒醫師表示，即便政府尚未硬性規定，但此時此刻最怕的也包括了小型群聚感染，若參與者有其中一人染疫，並且自己並不知情，在場的人也可能都有危險。提醒民眾為了保護和家人健康，還是應自行迴避為佳。
聽信謠言
黃軒醫師指出，謠言在危急時刻一定會持續的擴大，這除了會被重罰以外，對防疫而言也相當不利。例如假設有人亂喊要封城了，就會有人搶購物資，人潮湧現就容易形成破口。防疫視同作戰，謠言止於智者，任何一舉一動都得思考仔細，提醒民眾任何資訊應以CDC為準，網路上的知識也看出處是否為擁有專業背景的醫師等專家，如有疑慮可撥打1922免費服務專線諮詢。