5月大停電兩次！老闆見「扣減金額」怒了：損失不只這些
5月13日及17日時，因為高雄興達電廠機組跳機，導致各縣市都有不少民眾停電，台電後續也宣布補償措施為「減免當期電費5%」。不過就有開店網友抱怨，5月電費單來了之後，不但是開業4年以來最高金額，折扣額度更是只有487元，更掀起網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 14:40:30
原PO在臉書《爆怨2公社》上發文提到「上個月停電2天，一共6次。當時店面根本不能營業，得到的只是扣繳487元？然後停電之後，電費竟然還是開店4年來的最貴一次」。他隨後貼出自己的電費單內容，上頭列載110年5月停電事故扣減為487.8元，最後應繳金額為1萬5159元。
不少網友看完後也感慨回應，「會比較貴是因為你冷氣冰箱之類的壓縮機要重複啟動，還有其他像是熱水保溫也是，所以會消耗比較多電力。至於減免的部分他也是算他停電時間比例去扣的，正常來說當然會多繳的部分比扣繳的部分多」、「以輪流5次來說，如果是店家，光是冰箱的重複啟動吃的電就很兇了，更何況對壓縮機也很傷」、「停電完，所有冷氣冰箱重新啟動的時候電力消耗太大」、「辛苦了，只能說自己認賠兩天營業額，那電費有補跟沒補一樣意思」、「別傻了，不會賠償營業損失的。跳電之後的重啟非常耗電，幾乎是正常運轉的2.3倍」。
不過也有人認為，「所以你的電費創新高是因為台電只扣了487元，而不是因為你用了很多電?」、「我只知道台灣的水電都太便宜了」、「看一下去年的當月度數跟這次的差多少，如果有異常就跑申訴囉」。（編輯：潘毅）