夜市「10元壽司」便宜又好吃？知情人揭2關鍵：其實合理
壽司在台灣深受不少民眾喜愛，從高單價的迴轉壽司到夜市的10元壽司，皆吸引不同族群的饕客上門。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「為何夜市的10元壽司便宜好吃又不輸給店面？」沒想到就有知情人揭露了夜市10元壽司崛起的2個關鍵，直言「其實很合理」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 14:48:02｜2021-06-15 14:48:30
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「10元壽司有人敢吃嗎？」的文章表示，「以前在夜市都會擺攤，一顆十元，有生魚片有魚卵，一顆十塊錢喔，好像很好吃，有人買過嗎？滋味如何？有沒有八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
對此就有知情網友揭露了夜市「10元壽司」勝出的2個關鍵，分別為「人力成本」和「生魚片大小」，「10元還比迴轉壽司店還好吃」、「其實10元的跟店面30元沒差到哪，他的生魚片薄到像紙一樣，這樣兩顆20跟迴轉壽司店兩顆30比起來，其實很合理」、「都便宜材料呀，飯跟連鎖的都是機器壓，但連鎖店裡面跟夜市不一樣的是，一堆速食店員工差不多等級的打工仔在裡面，組合壽司給你吃」、「我買過夜市的，還不錯吃，可是明顯比較小個」，甚至更有人說「真正握壽司店一貫台幣200元起跳的，那種才會有強大的差距」。（編輯：王柏文）