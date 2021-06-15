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越南施打疫苗狀況分析！處境類似台灣

▲越南疫情未歇。（示意圖／shutterstock）
▲越南疫情未歇。（示意圖／shutterstock）

記者賴正琳/綜合報導

2021-06-15 15:01:43

根據四方報報導，隨著台灣升三級警戒，全台人都在關注疫情狀況和疫苗現狀。目前我國疫苗供應永不及需求，雖然採購計畫中，預計購買和自產共3千萬劑，不過截至6月初，台灣總計取得211.5萬劑新冠疫苗。由於疫情一開始相較其他國家較不嚴重而無充分採購到現貨的國家除了台灣，還有越南。同樣曾被稱為「防疫資優生」的越南，雖然有9,800萬人口，但擁有的疫苗現貨僅取得140萬劑，跟台灣一樣出現供不應求的狀況。

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除了疫苗量不夠之外，越南的施打率也很低。事實上，截至6月11日止，越南9,800萬人口中，只有約5.3萬人已接種疫苗；到14日止，越南確診人數共11,780人，61人病故。根據Our World In Data，目前越南疫苗完成全部接種過程的民眾僅6%。為了取得足夠的現貨，越南衛生部同樣四處為疫苗奔走，該國衛生部表示，越南正在與美國的新冠肺炎疫苗生產商洽談科技轉移，預料將在越南製造新冠疫苗。預購部份，越南已確保能買到1.7億劑疫苗。

由於現貨嚴重不足，日本政府決定出手援助。日本外務大臣茂木敏充今（15日）宣布，繼台灣之後，將無償援助越南100萬劑AZ疫苗，明日就會送抵越南。茂木表示，日本接到來自許多不同國家、地區請求供應疫苗。只要各種條件滿足，將從7月初開始，對印尼、泰國、菲律賓和馬來西亞提供同樣在日本生產的AZ疫苗。

茂木解釋，上述國家和阿斯利康都有採購合約，可以相對較快地進行各種調整。如果要透過國際組織，需要經由一定程序、時間才能獲得批准，但現今對疫苗緊缺、感染情況嚴重的國家，效率非常重要，所以採取直接援助的方式。

台灣目前擁有的疫苗現貨，包括AZ疫苗196.5萬劑及莫德納疫苗15萬劑，其中大約72萬劑的AZ疫苗已快接種完畢，其餘疫苗近日會陸續接種完成。

越南本波疫情從5月中旬開始升溫，更在當地發現「混合」的變種病毒，也引發專家關注，且不論是疫情狀況或疫苗取得都和台灣有點相似。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
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