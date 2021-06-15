越南施打疫苗狀況分析！處境類似台灣

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除了疫苗量不夠之外，越南的施打率也很低。事實上，截至6月11日止，越南9,800萬人口中，只有約5.3萬人已接種疫苗；到14日止，越南確診人數共11,780人，61人病故。根據Our World In Data，目前越南疫苗完成全部接種過程的民眾僅6%。為了取得足夠的現貨，越南衛生部同樣四處為疫苗奔走，該國衛生部表示，越南正在與美國的新冠肺炎疫苗生產商洽談科技轉移，預料將在越南製造新冠疫苗。預購部份，越南已確保能買到1.7億劑疫苗。





由於現貨嚴重不足，日本政府決定出手援助。日本外務大臣茂木敏充今（15日）宣布，繼台灣之後，將無償援助越南100萬劑AZ疫苗，明日就會送抵越南。茂木表示，日本接到來自許多不同國家、地區請求供應疫苗。只要各種條件滿足，將從7月初開始，對印尼、泰國、菲律賓和馬來西亞提供同樣在日本生產的AZ疫苗。





茂木解釋，上述國家和阿斯利康都有採購合約，可以相對較快地進行各種調整。如果要透過國際組織，需要經由一定程序、時間才能獲得批准，但現今對疫苗緊缺、感染情況嚴重的國家，效率非常重要，所以採取直接援助的方式。





台灣目前擁有的疫苗現貨，包括AZ疫苗196.5萬劑及莫德納疫苗15萬劑，其中大約72萬劑的AZ疫苗已快接種完畢，其餘疫苗近日會陸續接種完成。





越南本波疫情從5月中旬開始升溫，更在當地發現「混合」的變種病毒，也引發專家關注，且不論是疫情狀況或疫苗取得都和台灣有點相似。









