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亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄表示，在急性右冠狀動脈心肌梗塞後，患者雖然於鬼門關前走一遭，但因另一條左前降支冠狀動脈仍有慢性嚴重阻塞，因此一個月後安排第二次心導管手術，經置放支架後打通血管，終於順利康復，於門診持續追蹤與接受藥物治療。
王宇澄醫師指出，心肌梗塞不再是老年人的專利，近年來門診因心肌梗塞就醫的年齡層大幅下滑，雖然多數是因抽菸、三高所致，但若如林先生不明原因反覆血栓，且無論運用任何治療方式都不見效，則需進一步釐清病因，才能對症下藥。
血小板增多症罕見 出現不舒適應立即就醫
王宇澄醫師提醒，雖然血小板增多症臨床上並不多見，但心肌梗塞有年輕化的趨勢，年輕人仍因注意膽固醇、糖尿病、三酸甘油脂指數與家族史，若有三高問題應遵照醫囑服藥，當出現運動走路會喘、胸悶胸痛等症狀，應盡速赴醫檢查，才能早期發現、早期治療。
找出病灶治療 以防多併發症
中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科主任暨亞洲大學附屬醫院血液腫瘤科主治醫師葉士芃表示，血小板增多症每年發生率僅千萬分之一，此症可分為原發性及次發性，前者為基因變異，使得骨髓中血小板前驅細胞不正常增生，導致血小板數量激增，容易造成血管栓塞，必須透過降血小板藥物治療；後者是因感染、藥物或缺鐵性貧血等造成血小板增加，通常只要找出病因並排除即可。
資料來源：健康醫療網 壯年男罹血小板增多症 多次徘徊鬼門關
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