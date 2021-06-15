「救命神器」10年前就有！台灣醫院卻很缺？醫揭無奈真相
藝人賈永婕日前募得7千多萬元，用來購買「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）援助前線，引起各界關注。但胸腔重症科醫師蘇一峰則表示，其實HFNC已經全球上市10年，並點破台灣醫院會缺少HFNC的原因。
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 15:46:12
「救命神器」HFNC近來引發話題，而蘇一峰醫師則感慨，「十年之前，高流量鼻導管氧氣機HFNC就在全世界上市了，十年之後，台灣卻還是要靠名人號召企業捐助才能補強第一線需要」。
為何會出現這種情況，蘇一峰則認為「健保體制下，呼吸重症醫療是賠錢單位，一台27萬過去健保都不給付是救命機器也是賠錢機器，因此醫院不敢買」，他更感慨「我常說健保妨礙醫療的進步，都是真的！」
許多網友看完後也紛紛回應「體制問題，醫界以外，有沒有人要誠實面對呢？」「任何齊頭式平等的機制都會妨礙進步」、「賠錢的生意本來就沒有人要做」「什麼都想要給付，然後不能漲健保費，也是兩難」。（編輯：潘毅）
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