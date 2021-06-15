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侯昌明捐2台救命神器　謝罪醫護「抱歉占用疫苗」

▲侯昌明（右五）、曾雅蘭（右四）捐「救命神器」HFNC。（圖／翻攝侯昌明臉書）
▲侯昌明（右五）、曾雅蘭（右四）捐「救命神器」HFNC。（圖／翻攝侯昌明臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-06-15 15:56:45｜2021-06-15 15:57:24

侯昌明、曾雅蘭因施打好心肝診所的疫苗，受到社會大眾批評，今（15）日夫妻倆宣布捐贈物資，給聯合醫院忠孝院區，包括2台號稱「救命神器」的高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）、2400個N95口罩、10箱補充飲料，算算價值超過70萬元。

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▲侯昌明（左）、曾雅蘭親自送物資到聯合醫院。（圖／翻攝侯昌明臉書）
▲▼侯昌明（上圖左）、曾雅蘭（上圖右）親自送物資到聯合醫院。（圖／翻攝侯昌明臉書）
▲侯昌明（左）、曾雅蘭親自送物資到聯合醫院。（圖／翻攝侯昌明臉書）
侯昌明在臉書貼出暖挺醫護的照片，他和太太曾雅蘭親自開車，送了2台HFNC、5箱N95口罩、10箱補充飲料到聯合醫院，侯昌明、曾雅蘭收下醫護人員的感謝狀，寫下：「盡綿薄之力，一線的防疫人員辛苦了，一起加油。」

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月15日全台本土病例分布。（圖／NOWnews資料照）
不少網友欣賞侯昌明夫妻的正能量，紛紛留言「那些酸人家的我覺得該放下了，他們有能力的捐機器彌補，而我們一般老百姓無法出錢能做什麼？就是乖乖在家，出外戴好口罩，大家各自依照自己能力盡心力，說實話，一直憤恨不平的過一天，你們開心嗎？生命無常」、「謝謝你們願意彌補過失，也是我們的學習楷模」、「這對夫妻都做到這樣了，而且是馬上回饋社會，這堆物資算算也近60萬了（是普通上班族2年的所得，也算不小的數目了！若叫我這種小民來捐，以我的能力也僅幾萬元以內），說什麼也要再繼續支持夫妻倆了，畢竟也不是犯了什麼天理難容的事情」。

有呼吸治療師留言：「謝謝您和雅蘭捐高流量氧氣鼻導管給台北市立聯合醫院忠孝院區。我是呼吸治療師。在這時候。有了你們的幫助，讓我們感到這社會充滿溫暖。有了你們愛心支援，我們會更加努力去照顧病人。把你們的愛傳遞給病人。讓我們一起打贏這場病毒戰役。」侯昌明也再度表達歉意：「謝謝你，你們才是最辛苦的，也誠心抱歉之前占用到你們的疫苗，這是我們應該做的，辛苦你們了，一起加油。」

▲侯昌明為疫苗事件道歉。（圖／翻攝侯昌明臉書）
▲侯昌明為疫苗事件道歉。（圖／翻攝侯昌明臉書）
 

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您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.65%14.35%
2021-06-11-2021-06-15

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
21.94%78.06%
2021-06-11-2021-06-15
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