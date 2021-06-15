特企／大台中不動產開發公會捐贈「正壓檢疫亭」

新冠疫情嚴峻，本土確診案例不斷攀升，全國已進入三級警戒，第一線醫護人員備感壓力。尤其醫護人員採檢時長時間身穿防護衣，再加上可能染疫的心理壓力，忙得連吃飯喝水的時間都沒有，身心俱疲，還得忍受高溫悶熱及病毒感染環境。





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有鑑於此，大台中不動產開發商業同業公會之理監事全員一致同意，決定捐贈4座由工研院開發的「正壓檢疫亭」給臺中市政府作為防疫使用，並指定供給衛生福利部豐原醫院、臺中榮民總醫院、亞洲大學附屬醫院、台中清泉醫院等4家醫院，並於12日下午於亞洲大學附屬醫院完成第四座檢疫亭之安裝，大台中不動產開發公會理事長王至亮丶楊文西監事、亞大附醫行政副院長徐弘正、顧問唐惠東、公共事務室主任林羣浩等人到場致意。





大台中不動產開發公會王理事長表示，本次捐贈從8日開始於豐原醫院完成第一座檢疫亭之捐贈，緊接著9日於台中榮總，11日於大雅清泉醫院，12日於亞大附醫陸續完成4座檢疫亭安裝，加入醫療採檢工作行列，提供第一線醫護人員使用。在此要感謝公會全體理監事第一時間的大力支持，與工研院的協力廠商廣隆欣業公司的全力配合，讓我們可以在短短五天內快速地完成安裝並投入防疫工作。目前正是疫情嚴峻的時刻，公會期望能替建築界盡一己之力，關心醫護人員及接受採檢民眾的安全與健康，降低醫護人員染疫風險 ，提升醫療量能。另外公會也將在下禮拜捐出1200個防護面罩，給台中第一線的警務人員，以及2000個N95口罩給台中市政府，提供醫護人員使用。





對此，臺中市政府都發局表示，疫情升溫各地醫療量能普遍吃緊，四座「正壓檢疫亭」可紓解不少醫護人員檢疫上面的身心壓力，都發局對此深表支持，並感謝建築業界發出的善心義舉，期望能拋磚引玉，之後有更多各界賢達出手相挺，和台中市民一同防疫做努力。





工研院研發團隊表示，正壓式檢疫亭具有安全設計、採檢量高、節能舒適、獨立潔淨、組裝迅速等五大特色，每座檢疫亭1天可採檢240位，內置紫外線滅菌燈可迅速消毒，空氣由內往外流動的安全正壓設計，並搭配恆溫空調，可以讓醫護人員不用飽受日曬雨淋、穿著隔離衣之苦。



