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影／大馬正妹開箱10種台灣罐頭　精選TOP3：這罐味道最香

▲ 大馬YouTuber「馬鈴薯小姐雁靈」開箱試吃10種台灣罐頭，激推這一款味道最香。（圖／我是馬鈴薯小姐雁靈 授權）
▲ 大馬YouTuber「馬鈴薯小姐雁靈」開箱試吃10種台灣罐頭，激推這一款味道最香。（圖／我是馬鈴薯小姐雁靈 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-16 10:00:00

台灣全國三級警戒延長至6月28日，居家防疫的必備糧食除了泡麵以外，罐頭也是人人存貨搜刮的食物之一。在台灣生活超過10年的大馬YouTuber「我是馬鈴薯小姐雁靈」，日前在頻道上分享試吃10種台灣特色罐頭的影片，並精選自己最愛的TOP3，她激推「這一罐味道最香」！

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▲ 連韓國人都喜歡的台灣鰻魚罐頭，雁靈也列入TOP3名單中。（圖／我是馬鈴薯小姐雁靈 授權）
本身很愛吃馬鈴薯料理的雁靈，因本名與馬鈴薯的諧音，決定稱自己為「馬鈴薯小姐」，時常在頻道上分享許多美食開箱、試吃挑戰、旅遊等影片。近日因台灣疫情嚴峻，無法和以前一樣分享台灣美食旅遊影片，但她靈機一動，決定改變企劃來嚐鮮看看10種台灣特色罐頭，如：遠洋牌嘉義雞肉飯料、青葉頂級素嚕、飯友珍菇、新東陽麻婆豆腐、廣達香紅燒扣肉、三興紅燒小卷、老船長番茄汁鯖魚、同榮紅燒鰻魚、黑橋牌南海調味螺肉罐頭、經典野莓舒芙蕾罐頭

 

其中「老船長番茄汁鯖魚」，讓她想起家鄉味的馬來西亞沙丁魚罐頭，而她最後也精選自己最愛的3罐：連韓國人都推薦的「同榮紅燒鰻魚罐頭」、10種罐頭裡味道最香的「麻婆豆腐罐頭」，和本身愛吃甜食的關係，雁靈也很推薦特色款「野莓舒芙蕾罐頭」。（影音編輯：謝美伶）

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▲ 台灣的鯖魚罐頭，讓她想起家鄉味。（圖／我是馬鈴薯小姐雁靈 授權）
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▲ 特色款「經典野莓舒芙蕾罐頭」。（圖／我是馬鈴薯小姐雁靈 授權）
▶ 感謝授權：我是馬鈴薯小姐雁靈
完整影片：https://youtu.be/9XrHZmpdgEM

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