發現隱形缺氧該怎麼辦？氧氣瓶有用嗎？重症醫師詳解！

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黃軒醫師表示，新冠病毒最特殊的特點之一，就是除了容易使得肺部受損，也可能出現急性低血氧的情況，使得患者血氧濃度不斷降低，形成民眾所關注的「隱形缺氧」，這兩種情況都會使得患者出現缺氧的情況，引發致命的危機。
黃軒醫師說明，低血氧並非新冠肺炎特有的急症，但有別於一般出現低血氧進程多如走下坡緩慢進行，新冠肺炎所出現的急性低血氧常見以「跳崖式」的速度進展，氧氣濃度直落谷底，節奏之快，往往讓患者措手不及，若未發覺症狀，患者可能上一秒還在對談，下一秒便倒下、猝死。因此才呼籲多留意相關症狀，可預備著血氧機監測血氧。但是否準備氧氣瓶，則需考量用途為何、何時使用。
隱形缺氧可用氧氣瓶嗎？醫：可用來等待救援
氧氣瓶不可單用於「急救」隱形缺氧！
黃軒醫師表示，民眾若自行準備氧氣瓶放在家中，最怕的情況就是把自己當作醫生，認為出現隱形缺氧的情況靠氧氣瓶自救即可，這種問題在各項疾病當中都非常常見，在一般輕微的跌打損傷還不打緊，但隱形缺氧可是致命危機，後續的治療也非常重要，並非單靠氧氣就能救命，氧氣瓶頂多延遲猝死的時間，且會有延誤治療導致送命的危險。
血氧不足立即求救，可用氧氣瓶等待救援！
黃軒醫師提醒，氧氣瓶目的在等待救援而非救命，民眾如欲購買氧氣瓶作準備，也建議先準備血氧機以利偵測，避免浪費氧氣瓶。血氧機的偵測，一般正常的血氧濃度為95%，偵測到94%~90%就代表著血氧濃度偏低，也可能代表著隱形缺氧正在發生，90%以下更是特別危險。
有鑑於染疫者往往隱形缺氧惡化速度飛快，一般民眾也可能為染疫者而不自知，建議若發現低於95%，如為確診者應撥打1922通報等待救援，如為未確診但有疑慮，則撥打119等待救援，不論如何皆不可拖到90%，而氧氣瓶就是在此時等待救援之際使用。
走動６分鐘觀察隱形缺氧，相關症狀提高警覺！
除了血氧機測量以外，黃軒醫師也建議可多觀察相關症狀，在家中來回走動六分鐘，若有出現呼吸困難、感覺易喘、嘴唇、末梢泛紫的情況，往往就代表著有隱形缺氧的情況，應盡速求救。此測試中若症狀提早出現，就應提高警覺，例如心肺功能不佳者就有可能提早在三分鐘左右時出現，不可大意。而若在還沒做之前就出現，更是不能輕忽。
「超人姿勢」助改善隱形缺氧？醫：需專業人士。
另外，近日廣傳與超人姿勢相似的「俯臥姿勢」，在醫學上確實為呼吸窘迫的救命姿勢，此姿勢可更進一步的使用肺部功能，更有助於患者呼吸。但此姿勢並非單純趴著即可，也需倚賴醫護人員及醫療器材。提醒如遇血氧濃度不足，最重要的還是先撥打1922或119求救。
二級醫療器材不得網售，血氧機留意FDA認證
黃軒醫師也提醒，購買血氧機時應特別注意出處及FDA相關認可，血氧機為二級醫療器材，無法在網路販售，僅有取得販售許可的藥局、醫療器材商可以販售，在社群平台、網路商城所看到的恐有黑心商品或不法販售的疑慮。且血氧機是否合格就如同口罩，一般民眾難以分辨，甚至無法辨別，對於血氧測量準確堪憂。建議如有血氧機的需求，可至具販售許可的藥局或醫療器材商詢問，以利購買到安全無虞的設備。
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