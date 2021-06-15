竹縣確診今+0 1.3萬疫苗開打

新竹縣政府表示，縣內今天(15)日無新增新冠肺炎確診案例，新竹縣迄今確診病例共56例，20例已康復出院，34例仍住院治療，2例死亡。中央配發的13000劑AZ疫苗今起開打，對象為第一至三類尚未施打的醫事和防疫人員、住宿型機構住民和洗腎腎友，及87歲以上長者。針對機構群聚事件，明(16)日為竹東鎮民普篩，因名額已滿，18日將增開1天。





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新竹縣長楊文科表示，今天13000劑AZ疫苗開打，他特別前往竹北體育館和竹北衛生所了解民眾接種情況，接種站秩序良好，動線明確，所有人都遵守社交距離，也聽從工作人員的指引，他感謝鄉親配合，也感謝防疫工作人員的協助。





針對機構群聚案件，縣府特別在竹東河濱公園篩檢站開設專為竹東鎮民的普篩，時間為明(16)日，因600個名額皆已預約額滿，應鄉親需求，將增設18日週五一整天普篩，請民眾至竹東衛生所網站報名，預約時間從今(15)日下午3時起至明(16)日下午5時止。





楊文科說明，因應中央規定，這次配發的13000疫苗中，至少要保留75歲以上長者總數的2成劑量給長者施打，本縣共3萬2362人，2成是6472人，經統計竹縣87歲以上長者有6621人，人數與疫苗數量相當，可以全數施打，不必預約，因此決定讓87歲以上長者優先施打。住宿型機構住民和洗腎腎友也全數納入這次優先施打對象，連同上述87歲以上長者，共需11000劑疫苗，剩下2000劑，則提供給第1、2、3類尚未接種的醫事和防疫人員預約施打。





至於為何沒有到府施打服務？楊文科向大家報告，疫苗屬「一瓶多劑型」，一瓶可讓10人施打，且為維持疫苗安全有效，一瓶10個人份必須在6小時內打完，疫苗也不能搖晃到，過程中必須持續維持攝氏2-8度冷藏。另外，施打疫苗要經醫師問診評估才能施打，打完還得觀察30分鐘，考量這些條件才未到俯服務，請鄉親諒解。





對於「住宿型機構及洗腎中心」，醫護團隊將前往機構幫每位住民及腎友們施打疫苗；此外，對於行動不方便的長輩，縣府也提供交通接送的服務，只要長輩搭乘車子到接種點後，不用下車，醫護人員會協助到車上幫忙長輩打疫苗，請行動不方便的長輩們放心！



