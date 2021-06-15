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【竹縣觀察】：名存實亡的三個「一致」

▲中央流行疫情指揮中心在五月間「提醒」各縣市政府，在三級警 戒期間要遵守的三個「一致」。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心在五月間「提醒」各縣市政府，在三級警 戒期間要遵守的三個「一致」。（圖／指揮中心提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-06-15 19:38:45

千呼萬喚聲中，中央終於撥發疫苗給全台各縣市政府施打，結果各種各樣的花式打法紛紛上演，近期媒體報導就看到，有的搶先開打、有的準時開打，有的要你上網登錄預約、有的送通知單到你家，有到府施打的、也有幫你預約計程車接送的，讓看的民眾眼花撩亂、打的民眾「喵喵亂叫」，堪稱「囈喵之亂」。

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施政一向以穩健低調著稱的新竹縣政府，在這場被戲稱為「全國第一屆新冠肺炎疫苗花式亂打大賽」中，意外獲得媒體人在政論節目中的正面評價，原因是縣長楊文科決定，針對住宿型長照機構的住民4300人和洗腎病患1300人全面施打，施打比例是100％，而且施打地點就在原住宿機構和洗腎醫療院所，被譽為「服務到家」的貼心措施。

長期關注新竹縣疫情發展的鄉親一定知道，從五月至今，新竹縣疫情的高峰就是出現在長照機構、洗腎中心的群聚，如果不能一口氣掐滅持續在這兩類場所蔓延的星星之火，防疫部隊將疲於奔命，所以針對這兩類對象優先施打，就是防疫戰略上的重要決策。

難得的是，一般公務員的服務幾乎都是「民眾你們要來」而非「我們要去」，但這次為了貫徹這項戰略決策，不要有漏網之魚，楊文科讓疫苗快打部隊主動出擊「上門服務」，顛覆了大多數人的習慣性認知，不嘩眾取寵卻意外成了這場「囈喵之亂」的清新亮點。

在全國鄉親都極度關注疫苗的氛圍下，不難理解部分縣市長為了證明自己防疫「有認真，有努力」，在這方面一定要跟其他縣市有「差異化」的表現，結果就是「一針疫苗，各自亂打」，雖然也可以解釋是「因地制宜」，但這樣對民眾來說真的是好事嗎？

還記得五月間，中央流行疫情指揮中心針對三級警戒「提醒」各縣市政府要「標準一致」、「說法一致」、「腳步一致」，否則疫情一亂下去就難以控制。

但從疫調足跡發佈到打疫苗，各縣市政府就是「不一致」，還有民眾就這樣去自己縣市長臉書留言嗆：「學一下隔壁縣市的」、「找你們同黨的教一下」，更加激化了這種競爭，言猶在耳的三個「一致」，早就名存實亡了。

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產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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