【竹縣觀察】：名存實亡的三個「一致」

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長期關注新竹縣疫情發展的鄉親一定知道，從五月至今，新竹縣疫情的高峰就是出現在長照機構、洗腎中心的群聚，如果不能一口氣掐滅持續在這兩類場所蔓延的星星之火，防疫部隊將疲於奔命，所以針對這兩類對象優先施打，就是防疫戰略上的重要決策。
難得的是，一般公務員的服務幾乎都是「民眾你們要來」而非「我們要去」，但這次為了貫徹這項戰略決策，不要有漏網之魚，楊文科讓疫苗快打部隊主動出擊「上門服務」，顛覆了大多數人的習慣性認知，不嘩眾取寵卻意外成了這場「囈喵之亂」的清新亮點。
在全國鄉親都極度關注疫苗的氛圍下，不難理解部分縣市長為了證明自己防疫「有認真，有努力」，在這方面一定要跟其他縣市有「差異化」的表現，結果就是「一針疫苗，各自亂打」，雖然也可以解釋是「因地制宜」，但這樣對民眾來說真的是好事嗎？
還記得五月間，中央流行疫情指揮中心針對三級警戒「提醒」各縣市政府要「標準一致」、「說法一致」、「腳步一致」，否則疫情一亂下去就難以控制。
但從疫調足跡發佈到打疫苗，各縣市政府就是「不一致」，還有民眾就這樣去自己縣市長臉書留言嗆：「學一下隔壁縣市的」、「找你們同黨的教一下」，更加激化了這種競爭，言猶在耳的三個「一致」，早就名存實亡了。