睽違21個月 Red Bull懸崖跳水全球系列賽回歸

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與此同時，來自加拿大新人Molly Carlson則在她的世界賽處女秀中，以令人印象深刻的方式拿下第2名，而和她同樣來自加拿大的選手Jessica Macaulay也在首次的賽事中奪得第3名，兩位跳水新星的加入，也為這項運動注入了全新活力。
Iffland表示：「我感到非常激動，我希望在本賽季後續時間裡仍保持這樣節奏。我甚至本來沒有意識到我已經接近個人最好的成績，而且我實際上還打破了高分。站在高台的頂端，向外看，感受到每個人向我的歡呼聲，那一刻我真正意識到，不錯，我太想念這個時刻了，這就是我在這裡的原因，這就是我參賽的原因。」
羅馬尼亞外卡選手 Catalin Preda，以第3名成績開始最後一天的跳水動作，在法國蔚藍海岸、陽光普照，波光粼粼的海平面上，進行了兩次完美的跳水動作，縱身躍入地中海，成功的在法國家鄉的民眾面前，打敗了被譽為傳奇人物的Gary Hunt，Hunt這位 37 歲的冠軍紀錄保持人，總在尋找強而有力的競爭者，透過這場賽事，終於感受到了羅馬尼亞籍跳水運動員的威脅。男子組第三名則由Constantin Popovici 奪下榮耀。
Preda 表示：「自從莫斯塔爾賽事以來，我一直都以外卡選手角色參賽，但老實說並沒有什麼不同。這次可以拿下勝利，感覺真的太好了，感覺漫長的等待及所有的準備，終於得以回報。」
Hunt補充道：「我從未在英格蘭參加過比賽，也從未感受到家鄉的歡呼，所以在這裡參加比賽是本賽季很好的開端，可以發現，在沒有停賽已久的情況下，選手的水平仍在這兩年內上升了許多。每個人都很努力，我已經準備好迎接更多的挑戰。」
在法國里維埃拉這個全新場地，針對選手們的強勁表現，本賽季評委的前兩個 10 分是給了Gary Hunt和 29 歲的Iffland的最佳成績。Red Bull懸崖跳水全球系列賽的 24 位運動員8週後將重返高台中央，於 8 月 14 日在新據點挪威奧斯陸首次亮相。
關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽
每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。