NOW早報／男確診「家人卻全躲過」！醫護也驚訝　原因曝

男確診「家人卻全躲過」！醫護篩檢也驚訝 關鍵原因曝光





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新冠肺炎自去年延燒全球至今，其病毒傳染力很強，因此台灣也在這波疫情當中，就有不少人是因「家庭群聚感染」，只要家中有成員中鏢，其他親友幾乎無一能倖免。對此，國泰醫院感染科醫師崔可忠就分享其中一個案例，指出其實只要做好防護措施，也能夠被避開感染。據《CTWANT》報導，中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音分享，一位家住新竹的男子，有雙北活動史，為避免風險，返家後就先把隨身物品與家人分開擺放，後來他出現喉嚨痛等疑似症狀，

除了在家也戴上口罩之外，也立即與家人分開飲食、與妻子分房睡覺。

「結果後來男子果然篩檢確診，但醫護人員也感到非常驚訝的是，他的家人全部都沒被傳染，連公司同事也都沒人中標，可見做好防護措施絕對能發揮效果」這也是中央疫情指揮中心一再強調，如果出現症狀的民眾，應該避免與家庭成員有接觸、衛浴不要共用等等，如此一來就能降低家戶傳播的機率。而對於台灣目前面臨的疫情困境，張凱音認為「必須要有長期抗戰的準備」，她說「以台灣目前來說，病毒已經太深入每個社區角落了，要清零已經相當困難，唯獨做好三件事情才能終結疫情。第一就是大規模篩檢，高風險地區要密集篩檢，而低風險地區則是精準篩檢，主要是希望能搶先一步控制住感染範圍；第二、拿到有效的治療藥物；第三則是儘速施打疫苗。」

▲一名男子自己出現症狀之後，立刻跟妻子分房睡，不與家人共桌吃飯，在家也戴起口罩，果真沒傳染給家人。（示意圖／取自pixabay）

今日天氣／西南風影響中南易雨！北東悶熱午後山區雷陣雨

今（16）天西南風持續影響，中南部天氣較為不穩定，出現短暫陣雨或雷雨的機率高，清晨至上午的降雨主要在沿海及平原，中午之後則轉為以內陸及山區為主，南部地區降雨較為明顯，至於北部及東半部則為多雲到晴，午後東部、東北部地區及北部山區有零星短暫雷陣雨；溫度方面，各地高溫約33至35度，大台北盆地及東半部近山區及縱谷內容易出現36度以上高溫，戶外工作及活動請多補充水分。





賈永婕捐HFNC「幕後人物」曝光！她淚讚：只花10分鐘搞定





藝人賈永婕日前發起勸募活動，並公告已募得7千多萬元，購買所謂「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）援助前線，此行為備受各界肯定，就連總統蔡英文也特別發文感謝。對此，編劇謝小蜜14日在臉書坦言，自己就是那位當初告知賈永婕，目前醫院前線非常需要HFNC的傳話人，兩人通話短短10分鐘，賈永婕就二話不說答應這場前線救援行動，讓她不禁感動直呼「謝謝的是永婕超猛的行動力和執行力！」

▲賈永婕總共募得252台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），她的先生就捐15台。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

國產疫苗接受度勝於AZ！但7成民眾不願施打「高端疫苗」





新冠肺炎疫情仍延燒，首支國產高端疫苗在10日正式解盲成功，結果顯示安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應，不過，高端疫苗在完成試驗三期前推出，也遭到國人質疑未來不被國際承認﹔《NOWnews今日新聞》特別針對「高端疫苗二期解盲」做相關民調，數據顯示，超過7成的民眾不願意施打高端疫苗。近期台灣社區疫情拉警報，期盼透過疫苗徹底緩解疫情，根據本次民調顯示，如果可以自行挑選疫苗廠牌，民眾較偏好國際廠牌的疫苗，願意施打輝瑞BNT疫苗為最高（44.28%），其次是莫德納疫苗（14.38％），國產疫苗排名第三（14.38％），嬌生疫苗排名第四（12.56％），AZ疫苗排名第五（9.7％），最後一名則為中國國藥，僅佔比2.58%。

雖然國產疫苗在國人的接受度不低，勝於嬌生、AZ疫苗，但是當問及「高端疫苗解盲，若量產會去接種嗎？」，有高達7成的民眾表示不願意接種的意願，其中有36.4的民眾認為中央因為疫情加速審查，安全性和效力可能有待評估，因此不願意接種﹔另外有34.36％的民眾就是想選國際疫苗。

▲《NOWnews今日新聞》特別針對「高端疫苗二期解盲」做相關民調，數據顯示，超過7成的民眾不願意施打高端疫苗。（圖／記者朱永強攝）

影／28日降成「2.5級」警戒？柯文哲：我想中央也在頭痛





新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，全台灣三級警戒至今將近一個月，原本預期28日再討論是否能解封。而隨著疫情持續降溫，解封的風聲也不斷傳出，原因在於疫情對經濟影響太大。而被問到28日時是否有機會解封，降為「2.5級」？台北市長柯文哲昨（15）日在北市防疫記者會上表示，雖然目前雙北疫情有慢慢控制下來，不過台灣交通四通八達「同島一命」，他認為中央也應該在頭痛是否解封。

食物吃不完全塞進冷凍？台電曝「做錯1步」冰箱更耗電





許多民眾會將吃不完的食物放進冰箱冷凍保存，不過冷凍的食物真的不會壞嗎？台電14日在臉書粉絲團《電力粉絲團》提到，冷凍只能延緩食物腐敗，無法達到防腐或殺菌效果，同時透露冰箱最多盡量放八分滿就好，才能省電及容易看到有哪些食材。《電力粉絲團》也教導大家「3招」，讓冰箱食物不會「冰到變骨董」的方法，其中第2點若做錯，更會讓冰箱耗電，

1.定期清理冰箱。2.冰箱放八分滿，省電還能看到有哪些食材。3.冰箱上貼紙條標示冰箱內容物及期限。

（編輯：許苡晴）