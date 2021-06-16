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羽球／馬琳因傷錯過東奧　爭金利多？戴資穎不認為

▲上屆里約奧運女單金牌、前西班牙球後馬琳(右)因傷將錯過東京奧運，球后戴資穎認為就算少了一大勁敵，也還是有其他很強的對手。（圖／勝利提供）
▲上屆里約奧運女單金牌、前西班牙球後馬琳(右)因傷將錯過東京奧運，球后戴資穎認為就算少了一大勁敵，也還是有其他很強的對手。（圖／勝利提供）

記者鍾東穎/台北報導

2021-06-16 10:34:07

年初泰國3站都和球后戴資穎在決賽對決，西班牙前球后馬琳意外在東京奧運不到2個月時受重傷，將錯過衛冕奧運機會，頭號勁敵缺席，小戴透露聽聞當下並無震驚，就算少了馬琳爭金之路依舊艱辛，也相信前球后可以用「超神速」回到場上。

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馬琳今年狀態奇佳，本季參加5項賽事都打進決賽，並包辦4冠，年初泰國3站更是3度對決小戴，在球后手中搶下2冠1亞，被視為東奧奪金大熱門，不過，噩耗來得突然，5月底在訓練時造成左膝前十字韌帶和半月板撕裂傷，確定錯過東奧。

小戴透露聽聞當下沒有很震驚，「防護員依他們的經驗告訴我，不一定是選手，一般人假若右腳受傷動刀，左腳也很可能會斷，所以聽到時其實沒有很驚訝。」

「只是我覺得她應該可以用超神速回來場上，她可以像上次一樣。」小戴也祝福馬琳早日康復。馬琳曾在2019年1月遭遇右膝前十字韌帶傷，僅花8個月時間就重返賽場，且越挫越勇。

至於奧運奪金之路少了頭號勁敵，小戴認為仍不能掉以輕心，「當然每一個選手都可以參賽是最好的，因為在這個舞台上，我相信她不能去一定覺得很難過。而她不能參加，也還是有其它很強的對手，不會因為少了她有什麼不一樣。」

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