買義大利麵「洗完發黑」！廠商揭真相 婆媽驚：完全不知
國內疫情嚴峻，不少民眾外出返家後都會先消毒手部或衣物，就連採買回來的商品，許多人也會將其以酒精擦拭過一遍。不過，就有一名女網友指出，自己將買回來的義大利麵，連同包裝拿去清洗，沒想到隔了一段日子後拿出，發現麵體早已發黑。然而，事後她也收到廠商親自解答原因，讓不少人一看直喊「長知識了！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-15 23:08:06｜2021-06-15 23:10:55
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文抱怨，表示「給那些疫情期間有強迫症什麼都想洗一洗的朋友，義大利麵不要洗呀！不然會和我一樣沒有午餐吃」。隨後她便貼出照片，只見畫面中，由於她將剛買好的義大利麵條連同包裝用水清洗，導致水意外從袋上的洞孔流入裡面。事後她也將其擺放許久，拿出來才發現麵條因此發黑、發霉。
不過，原PO發文後不久就接獲廠商傳訊通知，對方解釋「因為義大利麵需要通氣，才不會因為空氣擠壓而破包，所以包裝上面都有細微的小洞，這是正常的，而且世界上所有的廠牌都一樣。因為你的愛用，如果你不介意，我們可以寄一包新的過去給你，但是不適合用水洗」。
收到廠商暖心的訊息，也讓原PO十分感動，也呼籲大家「義大利麵的包裝上面會有小孔，不適合把它拿去洗！！！不然你會得到特殊口味，變成這樣這是人為因素和廠商沒有關係喔～廠商也超友善的解釋和私訊了！」
貼文曝光後，婆媽們紛紛震驚留言，「我以為都是密封包裝耶，原來會有洞」、「看完馬上去看我今天剛買的那包，真的有洞耶⋯」、「謝謝你讓我知道袋子有洞」、「真沒注意這包裝有小洞」、「我看過市面上所有進口的義大利麵包裝都有小洞耶（有的蠻明顯的一看就看到，有的蠻小的，不仔細看會看不到）」、「太專業了！感謝版主讓我長知識了」。（編輯：陳雅雲）
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