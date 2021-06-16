愛點Uber Eats變代言人 球后戴資穎透露最愛吃這兩樣
Uber Eats 今(16)日宣布「今晚我想來點」最新雙代言人由世界羽球球后戴資穎（小戴）及全能明星陳漢典擔任，是首組橫跨藝能界及體育界的混雙組合。小戴稱讚陳漢典很會引導，拍廣告期間相當開心，「典哥很會帶，我沒有在演出的。」也很期待球迷看到電蚊拍當球拍的反應。
記者鍾東穎/台北報導
2021-06-16 10:33:19
人氣超夯的小戴廣告代言接不完，這次跨界和藝人陳漢典擔任雙代言人，小戴說，「十分驚喜，跟Uber Eats會找我代言一樣，讓我不可置信。因為Uber Eats是我生活中不可或缺的好幫手，而漢典是我一直都很欣賞的全方位藝人，這次的合作過程真的相當愉快且有趣。因為我比較沒經驗，但漢典哥滿會帶動我的。」
小戴透露自己是Uber Eats的重度使用者，最愛點的是自己也有代言的麥當勞和珍奶，「平時我其實什麼都會點來吃看看。但我最常點的還是麥當勞，或是炭烤三明治、鍋燒意麵這一類的食物。我其實也很愛點珍珠奶茶來讓自己放鬆一下。」
「佈置得很厲害！」小戴特別提到廣告場景相當擬真，一到片場就驚艷，「相當用心，打造了一個完美的三合院布景，連天上的雲都超逼真，讓我忍不住拍了一堆照片。在拍攝過程中，漢典也不斷搞笑，現場的氣氛總是很好。」
「我覺得最有趣的是漢典在頭上和肩上放蘋果，等待被羽球擊落時的表情，雖然有模型代替，但他害怕得相當真實。」廣告中小戴也和陳漢典拿電蚊拍互尬，笑說真的很酷，「很期待大家看到廣告的反應。」