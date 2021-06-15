最後機會！台灣3泳將出征葡萄牙　拚東京奧運資格賽

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本次葡萄牙塞圖巴爾馬拉松游泳資格賽，男子組共37國，63人參賽，女子組共31國，47人，爭取最後10名進軍奧運機會。意謂中華隊選手有機會取得前9名，或者是以亞洲區第一名參賽，希望能為我國再爭取參賽資格。
卓承齊、曾楷文與王怡臻在6月15日搭乘21:55的土耳其航空班機，經伊斯坦堡去里斯本，為中華隊拚戰奧運資格。
曾經是男子1500公尺自由式全國紀錄保持人的卓承齊，繼2016年里約奧運，生涯第二度拚搏奧運資格，上一次因為世界排名不夠高無法入選，但是歷經2019世界盃南投站第一次打敗亞洲第一的哈薩克選手Vitaliy Khudyakov，讓他信心大增，很有機會獲得奧運資格。
目前就讀台大工商管理學系四年級的卓承齊，表示要兼顧課業和訓練本來就不容易，「把時間留作訓練，這是我最接近奧運的一次，拚了！」，而公開水域最困難的地方就是體力分配、對抗海流與比賽最後衝刺階段；最近一個月去基隆外海練習，藉由海訓，習慣海上游泳的感覺。
目前就讀國立體育大學競技學系一年級的阿美族泳士曾楷文，近期參加國內 800/1500公尺自由式項目都能拿出不錯的佳績，也曾參加過2018年於杜哈舉辦的世界盃游泳馬拉松巡迴賽。
曾楷文表示，雖然近期手腕有點傷勢，但是狀況已經恢復，最近跟著學長卓承齊一起訓練，他受訪時表示，雖然面對國外選手身材都比自己高大，但是自認自己可以對抗歐美選手。
曾楷文一路以來都是與卓承齊一起訓練的成員，訓練過程都能做完實際強度，兩人互動良好，學長與學弟之間互相傳承。協會表示曾楷文屢次在國內的公開水域賽事都能拿到僅次於卓承齊的名次佳績，是國內公開水域好手明日之星，期待青出於藍更勝於藍。
目前就讀國立台灣科技大學外語學系三年級的王怡臻，不因大學課業有所中斷訓練，是屬於國內長距離潛力選手之一；目前也是新北市全運會公開水域極力培養的公開水域游泳賽事選手之一。
雖然因為疫情關係沒有辦法頻繁訓練，王怡臻表示近期也在基隆外海訓練，「希望能夠盡力表現好」，雖然國外疫情嚴峻，家人不希望她出國參加比賽，擔心會有安全問題，但是，王怡臻多次與家人溝通想法，「自己很想去，人生也許就只有一次機會，希望自己好好把握機會拿到奧運資格。」