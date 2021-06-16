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最終戰！蔡立靖助攻吳俊青破門　中華男足1:2科威特

▲中華隊長吳俊青進球慶祝。（圖／科威特足協提供）
▲中華隊長吳俊青進球慶祝。（圖／科威特足協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-06-16 05:03:17｜2021-06-16 05:03:28

中華男足前往科威特出征2022卡達世界盃資格賽，最終戰今(16)日面對地主科威特，下半場混血小將蔡立靖助攻隊長吳俊青頭錘破門，一度扳平比分，可惜最終以1;2落敗。此次雖8戰皆墨，但淨勝球數對接下來的亞洲盃資格附加賽有利。

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中華隊此前7戰皆敗，幾乎已篤定於B組墊底，但接下來的亞洲盃資格附加賽希望有拚兩輪出線的機會，跨組比戰績至少要贏A組的關島，寄望最後一戰能減少失球，目前中華隊淨勝球為-29，關島-30。

而今天對手科威特也因分組戰績無緣晉級，上次交手，中華隊0:9遭血洗，今天上半場科威特10次射門、5次射正，在第14分鐘，突破中華隊越位陷阱，老將Yousef Nasser破門，生涯對中華隊攻進3球。

▲科威特20號Yousef
▲科威特20號Yousef Nasser梅開二度。（圖／科威特足協提供）
 

上半場中華隊完全沒有射門，終於在下半場第51分鐘，混血小將蔡立靖主罰自由球，直接開到門前，落點巧妙找到吳俊青，反應相當快用頭錘破門，中華隊1:1追平。

蔡立靖自己也有次漂亮射門，超過30碼的「世界波」相當有力，對手門將魚躍飛撲擋下。

▲中華隊長吳俊青進球慶祝。（圖／科威特足協提供）
▲中華隊長吳俊青進球慶祝。（圖／科威特足協提供）
 

可惜第72分鐘，Nasser在禁區外背身拿球，轉身後直接遠射，再度對中華隊梅開二度，堪稱剋星。

前役對澳洲踢進唯一球的高偉傑，因傷在最後10分鐘替補上場，終場前中華隊換完5人名額，但也未能追回失分，最後以1:2敗給科威特。

▲中華隊賽前集氣。（圖／科威特足協提供）
▲中華隊賽前集氣。（圖／科威特足協提供）
▲中華隊吳俊青與科威特球員激烈爭搶。（圖／科威特足協提供）
▲中華隊吳俊青與科威特球員激烈爭搶。（圖／科威特足協提供）
 

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