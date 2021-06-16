巴西疫情失控　專家警：放寬限制導致大流行惡化

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美國華盛頓大學「健康指標與評估研究所」（IHME）的預測指出，到2021年10月，巴西可能有72.7萬人至84.7萬人死於COVID-19。
巴西聖埃斯皮里圖聯邦大學（UFES）傳染病專家馬西爾（Ethel Maciel）分析庫魯茲基金會（Fiocruz）的研究數據指出，從現在起，COVID-19大流行可能沿著另一個軌道發展：在前幾波疫情中，巴西醫療系統崩潰始於北部地區，然後逐漸蔓延到中西部和東南部，現在則從南部各州開始惡化。
馬西爾推測，巴西南部疫情惡化可能與靠近正經歷COVID-19大流行複雜時刻的阿根廷有關，但不能確定是否受到某種新變種病毒株的影響。
馬西爾還指出COVID-19在巴西「年輕化」的現象：2021年1月初，63%的住院患者年齡超過60歲，5月底的這個百分比降至32%；此年齡層的死亡率也在同期從81%降至54%。
一方面來說，這意味疫苗接種對保護長者有效，但另一方面也顯示60歲以下尚未接種疫苗者面臨更多染疫風險。
馬西爾指出，受多種因素影響，新一波疫情具有患者年輕化的特徵，而這一點非常嚴重，因為「我們正在失去有家庭的經濟活躍人口，導致社會解體。」
儘管各項醫療指標顯示疫情前景不樂觀，巴西各地政府從5月初開始陸續宣布放寬限制措施，重新開放酒吧、餐廳、商店和購物中心營運，讓更多人流重返街頭。
專家的另一項擔憂是南半球的巴西將進入冬季，雖然新冠病毒在任何溫度下都會傳播，但人們在封閉場所待更長時間，在寒冷季節彼此靠近是很自然的趨勢，而這將有利於病毒傳播。
除了行為和政治因素外，專家也擔心新變種病毒株入境巴西，以及COVID-19疫苗接種速度緩慢。
巴西免疫學會主席克福里（Renato Kfouri）指出，隨著接種時程表向其他年齡層推進，說服「鐵齒」的年輕人接種COVID-19疫苗將是一項挑戰，但接種疫苗是擺脫目前這種局面的最有效方法之一。
以色列、英國和美國等其他國家的經驗顯示，大約70%的民眾完全接種疫苗後，疫情大流行情況可能會好轉，但是巴西距離這一目標還很遠，專家估計要到2021年底或2022年初，每10名巴西人中才有7人完成2劑疫苗接種。
自今年1月17日以來，巴西有超過2374萬人完成2劑疫苗接種，約佔全國總人口的11.21%。(編輯：韋樞)1100616