解封重點是？醫指「2問題」最頭疼：看香港、新加坡怎做

昨（15）日中央流行疫情指揮中心公布國內新增132例COVID-19本土個案，台灣近幾天確診數都在200例以內，各界紛紛關心6月28日是否能解除三級警戒，對此，精神科醫師沈政男在臉書指出，解封三級警戒真是一個棘手的決定，他認為「2大問題」是最傷腦筋的，應該去看看香港與新加坡怎麼做。





我是廣告 請繼續往下閱讀

沈政男醫師發文表示，最近每日新增都降到200例以下，「可以相信不是假日效應了吧！」他認為，其實，一個禮拜前就已降到每日發病200例以下，只因又發生了第三波家戶感染，而又回升了一些。「我對這一個月多來的疫情發展，所想出的一個理論模式是：5月17日第一波萬華感染高峰以後，陸續每隔一星期又發生了家戶感染高峰，但感染規模越來越小，因為逐漸燒光。你看，6月7日、6月8日，是不是符合這個模式？於是當第三波家戶感染過去以後，疫情就降到了新低點。」





沈政男分析，依照這個趨勢，6月28日有機會降到新增兩位數，他也提到，若不是家戶感染太嚴重，現在就應該是兩位數了。只是，屆時，大家敢解封三級警戒嗎？他坦言，這真是一個棘手的決定，「解封一定會有疫情再起的風險，只是，這個風險多大，必須有科學根據，而不是憑直覺來判斷。怎樣的科學根據？可以把過去一個多月來，主要的群聚感染事件，其發生原因，做一個整理，以找出危險因子。」





▲精神科醫師沈政男認為，解除三級警戒的重點在這！「餐廳與小吃店，能不能開放內用？學校營養午餐，該怎麼吃？」這是最傷腦筋的問題。（圖／翻攝自沈政男臉書）

沈政男醫師認為，商店實名制、市場分流、雙鐵降載這些措施其實無關大局啦！甚至，上學上課、開會聊天、逛街看電影，這些可以戴口罩的活動，也都不是問題。「重點在這裡：餐廳與小吃店，能不能開放內用？學校營養午餐，該怎麼吃？這是最傷腦筋的問題。」他也提到，台北市長柯文哲說要研究歐洲怎麼解封，其實應該去看看香港與新加坡怎麼做！他們的作法是限制每桌用餐人數，逐步開放。





沈政男更談及，要解除三級警戒的最好方法就是清零！他說「清零，是台灣防疫接下來的關鍵字，大家一定要有這樣的雄心壯志，不然，有沒有看到英國首相強森怎麼說？『我們要學習跟COVID共存！』歹勢，我們不想要！不可能清零、沒有疫苗，不可能壓制疫情，是盡信書、吃到阿兜仔口水的看法，並不適用於台灣。」





此外，沈政男直言，「即使大部分人都打了疫苗，如果沒有清零的決心，那麼也不可能清零，於是你依然必須忍受每日新增多少多少例的日子。試問，台灣人要過這樣的日子嗎？歐美國家可以，但我們要嗎？如果不要，那麼，不管疫苗打了多少，一定要徹底壓制每一隻病毒，不要放過，直到清零為止。」（編輯：許苡晴）



