以色列組新政府　拜登欽點前副國務卿奈茲出使

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他的行事風格將與上一任美國駐以色列大使佛里曼（David Friedman）截然不同。佛里曼強烈主張對以色列採取鷹派路線，曾在前總統川普旗下公司擔任破產律師，之後獲欽點出任以色列大使。
奈茲在明尼蘇達州杜魯斯（Duluth）的猶太人家庭出生長大，父親是猶太會堂主席。奈茲不是對中東等議題有意識形態的人物。
擔任主管管理與資源的副國務卿時，奈茲抵抗國會共和黨人力圖阻止美國向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）提供資金的行動。川普這個立場後來遭拜登推翻。
前以色列駐華盛頓大使奧倫（Michael Oren）在2011年出版的書中寫道，奈茲曾在電話中與他激烈爭論，反對美國國會在聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）承認巴勒斯坦是會員國後停止提供資金。
奧倫寫道，奈茲說，聯合國教科文組織在關於納粹大屠殺的教育上扮演重要角色，以色列並不想停止向教科文組織提供資金。拜登有意欽點奈茲出使一事已經謠傳數週，他的任命案必須獲得民主黨人掌控的聯邦參議院確認才能通過。
兩天前，以色列在位最久的總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布下台，他在出言反對歐巴馬的伊朗政策後，與民主黨人的關係急轉直下，反對巴勒斯坦人建國，與共和黨人站在同一邊。
以色列右派領導人班奈特（Naftali Bennett）宣誓成為總理後，美國總統拜登隨即道賀。班奈特強烈捍衛在約旦河西岸建立猶太人屯墾區的立場，但與中間派與左派成立聯合政府治理國家。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1100616