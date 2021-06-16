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宅在家用電激增！夏月電價減免有譜？綠委盼減輕民眾負擔

▲立委羅致政盼夏月電價減免，以減輕民眾負擔。（圖／翻攝畫面）
▲立委羅致政盼夏月電價減免，以減輕民眾負擔。（圖／翻攝畫面）

記者黃宣尹／台北報導

2021-06-16 11:08:02｜2021-06-16 11:21:04

疫情延燒，多數人配合防疫待在家中，用電量較往年大幅提高，適逢6月夏月電價實施，也讓人擔憂電費是否暴漲。立法院現正處理紓困相關預算，民進黨團日前即提出，盼台電對於民生住宅用電在6月不實施夏月電價，讓1000萬戶民眾受惠，不過至今朝野仍無共識，民進黨立法院黨團書記長羅致政今（16）日受訪表示，民進黨立場很清楚，希望藉此減輕民眾負擔，盼行政部門具體回應。

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此次紓困預算案，民進黨團提出夏月電價減免等訴求待協商時處理。羅致政對此表示，民進黨團立場很清楚，就是如何讓最多民眾從紓困中受惠，這是最重要的。羅說，夏月電價如果不做任何改變，那民眾可能電價增加，民進黨團希望，至少從6月份夏日電價不推動，減輕民眾負擔，未來這兩天朝野協商會處理這問題，也希望行政部門具體回應。

民進黨立委許智傑也說，可以讓民眾減輕負擔的政策，就應該全力支持，「大家都在辛苦中，夏季電費可以減少人民負擔，我是非常贊成」。

經濟部14日即表示，國人於疫情期間配合防疫，多待在家活動，為減輕負擔，會請台電認真評估夏月電價減免一事。

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