疫情嚴峻！納豆也出手了　捐10萬幫助街友

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納豆在臉書寫下，人安基金會常年進行防飢服務，主要以自炊方式供餐，自5月17日起，在全台設立23處平安站，以電話疫調關心已列冊服務對象的健康狀況，站長以分時、分流、不接觸等方式，維持服務並落實防疫。目前，平安站提供泡麵（碗裝）、各式八寶粥、調理包、罐頭、保久乳、小瓶礦泉水、內衣褲、防蚊液、洗髮精、塑膠手套、口罩、酒精、小瓶乾洗手、等防疫物資。
納豆表示：「人安基金會邀請各界改以小額捐款的方式支持平安站的運作，除了能幫助到我們將其他不足的部分改以採買的方式進行，還可以幫助到已安置在平安站內的街友。」而他自己也捐出10萬元，希望能助寒士度過難關、挺過疫情，盼外界有能力的民眾也能一同幫忙。
貼文曝光後，網友紛紛大讚：「真的太有愛心了，代替那些街友謝謝你」、「回饋社會，很棒」、「納豆真的很有愛心」、「謝謝納豆！你太棒了。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。