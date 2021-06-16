COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

指揮中心監測全台11汙水廠　其中2處竟檢驗出新冠病毒

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-16 15:29:25

中央流行疫情指揮中心今（16）表示，為監測本土COVID-19疫情狀況，去年開始即針對全台11處汙水廠進行下水道監測，並於今年6月於2處監測點發現病毒陽性反應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心發言人莊人祥表示，汙水監測先前主要是針對小兒麻痺病毒根除計畫，在全台有在11個污水處理廠做監測，每月都會採檢2次送驗；其中，除了驗小兒麻痺病毒外，也會驗腸病毒，大約在去年1月開始針對COVID-19病毒做偵測，這是延續許多年的監測系統。

莊人祥指出，根據去年至今的監測資料，COVID-19病毒一直都是陰性，但在今年6月份時，總共11處檢體出現2處為陽性，未來還會持續做檢測，觀察疫情發展情形。

指揮中心指揮官陳時中指出，下水道汙水監測是長期的，但其實監測出來的病毒數Ct值很高，約在33至37，並不具傳染性，也不是因為過高濃度的病毒才被監測出來，監測出來有病毒也不代表汙水有傳染性。

陳時中表示，可藉由蒐集下水道的監測數據，來了解確診者的區域分布情形，利用這樣的分析，來佈置社區採檢站，及早把無症狀者找出來，目前這樣的工作還持續在進行。

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，2021年5月15日至6月16日累計確診12122例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
93.06%6.94%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
14.81%85.19%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
45.43%54.57%
2021-06-15-2021-06-18
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀