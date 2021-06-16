指揮中心監測全台11汙水廠 其中2處竟檢驗出新冠病毒
中央流行疫情指揮中心今（16）表示，為監測本土COVID-19疫情狀況，去年開始即針對全台11處汙水廠進行下水道監測，並於今年6月於2處監測點發現病毒陽性反應。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-16 15:29:25
指揮中心發言人莊人祥表示，汙水監測先前主要是針對小兒麻痺病毒根除計畫，在全台有在11個污水處理廠做監測，每月都會採檢2次送驗；其中，除了驗小兒麻痺病毒外，也會驗腸病毒，大約在去年1月開始針對COVID-19病毒做偵測，這是延續許多年的監測系統。
莊人祥指出，根據去年至今的監測資料，COVID-19病毒一直都是陰性，但在今年6月份時，總共11處檢體出現2處為陽性，未來還會持續做檢測，觀察疫情發展情形。
指揮中心指揮官陳時中指出，下水道汙水監測是長期的，但其實監測出來的病毒數Ct值很高，約在33至37，並不具傳染性，也不是因為過高濃度的病毒才被監測出來，監測出來有病毒也不代表汙水有傳染性。
陳時中表示，可藉由蒐集下水道的監測數據，來了解確診者的區域分布情形，利用這樣的分析，來佈置社區採檢站，及早把無症狀者找出來，目前這樣的工作還持續在進行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。