美境內新型冠狀病毒　官方確診首例之前已現蹤

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研究人員進行兩次不同的血清檢測，發現9名患者的樣本有引發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）抗體。相關研究刊登在「臨床傳染病」（Clinical Infectious Diseases）期刊。
之前普遍認為，美國西岸華盛頓州西雅圖和東岸紐約州紐約市等主要熱點，是病毒入侵美國的關鍵入口，然而，上述志願者並不在這些地區。
首批陽性檢體來自伊利諾州和麻薩諸塞州的志願者，採集時間分別是2020年1月7日和8日，由於患者通常感染兩週後才會出現抗體，意味這些州2019年12月底就已出現這種病毒。
美國國家衛生研究院這項研究數據支持了美國疾病管制暨預防中心（CDC）去年11月一份類似的調查報告，美國疾管中心曾指出，新型冠狀病毒在美國傳播的時間點，可能遠早於2020年1月的首起確診病例。
美國約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（JohnsHopkins Bloomberg School of Public Health）流行病學副教授艾索夫（Keri Althoff）說：「針對血液檢體進行抗體檢測有助我們更加了解美國疫情爆發初期，SARS-CoV-2在全國各地的傳播情況，當時檢驗有很大限制。」
數據分析公司「全球數據」（GlobalData）的感染疾病與眼科學主任布林（Micheal Breen）也說：「數據顯示出，更快速、廣泛地執行檢測，或許能讓我們更快發現疾病蔓延得比最初設想還要糟，這也許會影響我們因應的層級。」
約翰霍普金斯大學公布的統計數據顯示，COVID-19已在美國奪走超過60萬條人命。另外，路透社統計顯示，美國迄今有3360萬例確診。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1100616