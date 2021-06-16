耳朵變形？「世界第2美魔女」遭指拉皮失敗 現身回應了
大陸影后劉曉慶縱橫演藝圈46年，交出《紅樓夢》、《武則天》、《火燒阿房宮》等戲劇代表作，雖然曾因逃稅重創形象，但凍齡美貌及精湛演技，讓她至今仍活躍幕前，日本人更封她為「世界第二美魔女」。不過近來劉曉慶在社交平台露臉，被網友說耳朵形狀變得詭異，質疑她拉皮失敗，對此，本人也親上火線回應。
娛樂中心／綜合報導
2021-06-16 14:33:17｜2021-06-16 14:35:36
今年65歲的劉曉慶，人老心不老，經常自拍短影音上傳微博，大呼：「姐就是女王，自信放光芒！」然而最近網友發現她的濾鏡越開越重，耳垂還與臉頰連成一直線，疑似變形，懷疑是拉皮過度導致。 日前劉曉慶PO出新影片，意有所指地說：「中國的女人們放棄自己太早了！年過三十，不能談青春；年過四十，不能談姿容。」期間摸了一下自己的耳朵，模仿酸民口吻：「見到女人漂亮就說，喲，又整型了，你瞧這耳朵！」似乎在回應網友的拉皮說。 劉曉慶最後喊話：「要記住，我們女人的責任，就是展示生命的美麗，成為世界的一道道風景，那是我們女人應該有的生命尊嚴！」雖然沒有承認修容，但一番話掀起討論，有網友就說：「接受自己慢慢老去才是最美麗！」有人則緩頰，指她這個歲數還能維持這樣已經很不容易。（編輯：楊穎軒）