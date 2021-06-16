苗博雅稱全台陪雙北坐牢 鄭照新：說好的同島一命呢？
台北市議員苗博雅昨晚上政論節目「突發琪想」時，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發爭議。國民黨文傳會副主委鄭照新今（16）日質疑，說好的同島一命呢？綠營似乎口徑一致，要在這個時候怪罪雙北民眾嗎？
記者余祥／台北報導
2021-06-16 14:48:48｜2021-06-16 14:48:58
鄭照新表示，如果同樣的狀況在桃園，就說桃園替全國承擔了防疫的大門辛勞，但綠營怎麼不用同樣的責備眼光提3＋11和富諾特呢？怎不說機師隔離完很多直衝雙北呢？
他指出，之前局部三級造成全台擴散的教訓忘了嗎？是誰當時在那邊誇下海口，看好了世界台灣只示範一次？
鄭照新說，這樣的言論出自雙北民代之口，更難讓人接受，身為民代不是應該替熱區爭取更多資源與疫苗嗎？怎麼還有興致去責怪自己的選區？中央疫苗分配不重點放在雙北熱區的嚴重失誤為何視而不見？
鄭照新批，為了黨派立場可以完全忽視防疫正確觀念，這次真的錯了。
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