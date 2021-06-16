COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

苗博雅稱全台陪雙北坐牢　鄭照新：說好的同島一命呢？

▲台北市議員苗博雅昨晚上政論節目「突發琪想」時，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發爭議。國民黨文傳會副主委鄭照新今（16）日質疑，說好的同島一命呢？（圖／資料照片）
▲台北市議員苗博雅昨晚上政論節目「突發琪想」時，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發爭議。國民黨文傳會副主委鄭照新今（16）日質疑，說好的同島一命呢？（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-06-16 14:48:48｜2021-06-16 14:48:58

台北市議員苗博雅昨晚上政論節目「突發琪想」時，語出驚人說「全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」，引發爭議。國民黨文傳會副主委鄭照新今（16）日質疑，說好的同島一命呢？綠營似乎口徑一致，要在這個時候怪罪雙北民眾嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭照新表示，如果同樣的狀況在桃園，就說桃園替全國承擔了防疫的大門辛勞，但綠營怎麼不用同樣的責備眼光提3＋11和富諾特呢？怎不說機師隔離完很多直衝雙北呢？

他指出，之前局部三級造成全台擴散的教訓忘了嗎？是誰當時在那邊誇下海口，看好了世界台灣只示範一次？

鄭照新說，這樣的言論出自雙北民代之口，更難讓人接受，身為民代不是應該替熱區爭取更多資源與疫苗嗎？怎麼還有興致去責怪自己的選區？中央疫苗分配不重點放在雙北熱區的嚴重失誤為何視而不見？

鄭照新批，為了黨派立場可以完全忽視防疫正確觀念，這次真的錯了。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
93.06%6.94%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
14.81%85.19%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
45.43%54.57%
2021-06-15-2021-06-18
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀